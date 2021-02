Vụ đường dây bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc: Mẹ trẻ bán con nhận bao tiền?

Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, Chung cùng 3 người Việt (chưa rõ lai lịch, làm công nhân ở Trung Quốc) tìm được 7 phụ nữ mang thai có nhu cầu bán con. Trong đó, 1 phụ nữ đã sang Trung Quốc để sinh con bán cho Tính, 6 phụ nữ còn lại xuất cảnh bất thành. Ngày 31/1, Chung về Việt Nam, thuê nhà trọ ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì rồi tiếp tục cùng Ninh Thị Hải Yến (33 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) gặp 4 phụ nữ để thỏa thuận mua bán trẻ sơ sinh.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Chung câu kết với bạn gái là Đặng Trương Đào Nguyên Anh (25 tuổi) dẫn một phụ nữ mang thai về nhà trọ chăm sóc để đưa ra nước ngoài. Công an xác định, Mai Minh Chung và 2 nghi phạm đã đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc để sinh con, bán cho Tính. Những người khác đang ở nhà trọ chờ ngày vượt biên.

Trước đó, đầu tháng 2, Cục Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của bà N.T.H. (quê Vĩnh Long) tố giác nhóm người nghi mua bán người. Vào cuộc điều tra, Phòng 5 và Phòng 9 của cục đã xác lập chuyên án, lần ra đường dây mua bán trẻ sơ sinh liên quan đến Chung và đồng phạm.

Trước đó, ngày 25/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, Phòng hình sự Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã triệu tập một số đối tượng có liên quan trong đường dây này và giải cứu kịp thời 4 trẻ sơ sinh đang sắp bị bán sang Trung Quốc. Cơ quan Công an cũng đang tạm giữ và xác định được 4 bà mẹ có hành vi bán con; 1 bà mẹ mang bầu tháng thứ 8.

Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao các cháu bé cho "Ngôi nhà bình yên" thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) trong sáng 26/2/2021. Hiện các cháu bé đã được đưa về "Ngôi nhà bình yên" thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển (Hội LHPN Việt Nam) để chăm sóc.

Hiện vụ đường dây bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

