Bi đát phận đời con gái Việt bị bán sang Trung Quốc: Người bán thân, kẻ bán bào thai

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội Hứa Thị Hà (Tuyên Quang) đã nêu ý kiến: Trong báo cáo của Chính phủ có đánh giá về tình hình mua bán người hiện nay. Như buôn bán phụ nữ Việt sang Trung Quốc hay vấn đề mua bán bào thai hết sức nguy hiểm và tinh vi khiến việc điều tra, xét xử gặp nhiều khó khăn. Thực tế, thời gian qua rất nhiều vụ việc đã được lực lượng chức năng triệt phá. Đơn cử như vụ bán những cô gái trẻ đẹp sang Trung Quốc để làm vợ với giá 200 triệu hồi tháng 8/2019. Các đối tượng gồm: Ốc Thị Phòng (SN 1981, trú xã Yên Na); Vi Thị Ba (SN 1987) và Kha Thị Thiềm (SN 1984, cùng trú xã Yên Tĩnh) bị bắt và khởi tố vì hành vi mua bán người. Nạn nhân của đường dây buôn bán phụ nữ này là các cô gái vùng dân tộc thiểu số. Họ bị bán cho đàn ông Trung Quốc để làm vợ với giá 8 vạn nhân dân tệ tương đương với 200 triệu đồng, còn phụ nữ lớn tuổi bán 3 vạn nhân dân tệ (khoảng 80 triệu đồng). Các nạn nhân sau khi bị bán sống cuộc đời như bị cầm tù. Một vụ việc khác cũng từng khiến dư luận trong nước xôn xao là đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở Hà Nội. Theo đó, các đối tượng: Nguyễn Trần Lan Anh (20 tuổi, trú H.Đồng Phú, Bình Phước), Lê Hoàng Nhí (31 tuổi, trú H.Cầu Ngang, Trà Vinh), Nguyễn Thị Kim Loan (34 tuổi, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Sa (32 tuổi, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Vũ Thị Phả (52 tuổi, quê H.Ninh Giang, Hải Dương) mua trẻ em rồi bán sang Trung Quốc.

Các cô gái trẻ bị nhóm đối tượng dụ dỗ bán trẻ em cho chúng, sau đó, nhóm này tập trung trẻ tại 1 điểm trước khi đưa sang Trung Quốc. Với mỗi bé trai, Phả mua 180 - 200 triệu đồng, bé gái từ 10 - 80 triệu đồng. Sau khi đưa sang Trung Quốc, Phả bán bé trai từ 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng. Nhóm đối tượng này khai đã mua trót lọt 11 bé sơ sinh, trong đó 2 bé bị bán cho 2 cặp vợ chồng ở Việt Nam, 5 bé bị Phả bán sang Trung Quốc, 4 bé còn lại (cả bé gái bị Lan Anh để lại trước cửa nhà dân tại Q.Đống Đa) được Công an Q.Đống Đa giải cứu khi sắp bị nhóm này đưa sang Trung Quốc, 4 bé này đã được gửi vào các trung tâm bảo trợ xã hội ở Hà Nội và TP HCM để được chăm sóc, nuôi dưỡng. Dư luận thương xót cho các cháu bé và các bà mẹ bán con, đồng thời cũng oán trách, lên án những người mẹ nhẫn tâm bán đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Thủ đoạn mà bọn buôn người hay dùng để dụ dỗ nạn nhân là hứa với họ về 1 công việc lương cao ở bên Trung Quốc. Đỗ Thị Sen (Thanh Hóa) bị công an bắt vào tháng 4/2019, tại cơ quan công an, Sen đã khai nhận thủ đoạn để lừa những cô gái Việt đi theo mình và bị bán sang Trung Quốc thế nào. Sen cho biết, để lừa nạn nhân, Sen hứa với chị L.T.L. (26 tuổi, huyện Như Xuân) và chị N.T.H. (20 tuổi, trú TP Thanh Hóa) rằng sẽ đưa sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao. Để tạo lòng tin, Sen đưa cho hai nạn nhân trước cho mỗi người 30 triệu đồng. Trong lúc đang chuẩn bị đưa hai nạn nhân L. và H. lên biên giới để bán sang Trung Quốc, ngày 18/4, Sen bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang với cáo buộc đang có hành vi mua bán người.Những vụ buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc đa phần nạn nhân đều rơi vào những hoàn cảnh bi đát, đáng thương. Song cũng không ít vụ việc, các cô gái tự biến mình thành nạn nhân khiến dư luận phẫn nộ, oán trách. Nguyễn Thị Xàng (SN 1968, ở tỉnh Bạc Liêu) và Tăng Thị Ngọc Linh (SN 1991, ở tỉnh Sóc Trăng) là một trong những trường hợp như vậy. Khi bị công an bắt tại biên giới với Trung Quốc, Linh (mẹ đẻ của bé sơ sinh) khai nhận: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhờ đối tượng Nguyễn Thị Xàng môi giới để đưa con sang Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng. Trường hợp như Linh không phải là cá biệt. Tháng 7/2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) đã bắt 2 đối tượng bán người, đáng chú ý nạn nhân chính là con đẻ của kẻ đem đi bán. Theo lời khai của đối tượng Đặng Văn Thùy, bé gái đi cùng tên là Đặng Thị K.L (SN 2014), là con đẻ của Thùy. Thùy và Trang thừa nhận đang trên đường đưa bé K.L sang Trung Quốc để giao cho một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng bên Trung Quốc để nhận 10 triệu đồng.Không chỉ phụ nữ, trẻ em mới là nạn nhân của bọn buôn bán người, mà bào thai cũng là "mặt hàng" các đối tượng buôn bán nhắm đến. Tháng 8/2019, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Trần Thị Ba (28 tuổi, ở tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) về tội “Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự đối với Vũ Nga Linh (31 tuổi, ở tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Về hành vi "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại" tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Qua lời khai ban đầu của đối tượng Trần Thị Ba, những người phụ nữ sống tại chung cư là những người đang mang thai hộ, mỗi trường hợp mang thai hộ thành công được 30 triệu đồng, các cháu bé sau khi sinh sẽ được chuyển sang bệnh viện ở Trung Quốc. Những trường hợp kể trên chỉ nói lên được phần nào về bức tranh tội phạm buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc đã và đang diễn biến phức tạp. Nhiều phụ nữ là nạn nhân do nhẹ dạ, cả tin, nhưng cũng nhiều người tự biến mình thành nạn nhân vì hám lợi. Để ngăn chặn tình trạng này, nhà chức trách cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý nghiêm loại tội phạm này. Đặc biệt, tạo nhiều công ăn việc làm trong nước, nâng cao đời sống cho người dân để nạn buôn bán người sẽ không còn đất sống. Xem thêm video: Cận cảnh làng chuyên bán bào thai sang Trung Quốc. Nguồn ANTV.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội Hứa Thị Hà (Tuyên Quang) đã nêu ý kiến: Trong báo cáo của Chính phủ có đánh giá về tình hình mua bán người hiện nay. Như buôn bán phụ nữ Việt sang Trung Quốc hay vấn đề mua bán bào thai hết sức nguy hiểm và tinh vi khiến việc điều tra, xét xử gặp nhiều khó khăn. Thực tế, thời gian qua rất nhiều vụ việc đã được lực lượng chức năng triệt phá. Đơn cử như vụ bán những cô gái trẻ đẹp sang Trung Quốc để làm vợ với giá 200 triệu hồi tháng 8/2019. Các đối tượng gồm: Ốc Thị Phòng (SN 1981, trú xã Yên Na); Vi Thị Ba (SN 1987) và Kha Thị Thiềm (SN 1984, cùng trú xã Yên Tĩnh) bị bắt và khởi tố vì hành vi mua bán người. Nạn nhân của đường dây buôn bán phụ nữ này là các cô gái vùng dân tộc thiểu số. Họ bị bán cho đàn ông Trung Quốc để làm vợ với giá 8 vạn nhân dân tệ tương đương với 200 triệu đồng, còn phụ nữ lớn tuổi bán 3 vạn nhân dân tệ (khoảng 80 triệu đồng). Các nạn nhân sau khi bị bán sống cuộc đời như bị cầm tù. Một vụ việc khác cũng từng khiến dư luận trong nước xôn xao là đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở Hà Nội. Theo đó, các đối tượng: Nguyễn Trần Lan Anh (20 tuổi, trú H.Đồng Phú, Bình Phước), Lê Hoàng Nhí (31 tuổi, trú H.Cầu Ngang, Trà Vinh), Nguyễn Thị Kim Loan (34 tuổi, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Sa (32 tuổi, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Vũ Thị Phả (52 tuổi, quê H.Ninh Giang, Hải Dương) mua trẻ em rồi bán sang Trung Quốc.

Các cô gái trẻ bị nhóm đối tượng dụ dỗ bán trẻ em cho chúng, sau đó, nhóm này tập trung trẻ tại 1 điểm trước khi đưa sang Trung Quốc. Với mỗi bé trai, Phả mua 180 - 200 triệu đồng, bé gái từ 10 - 80 triệu đồng. Sau khi đưa sang Trung Quốc, Phả bán bé trai từ 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng. Nhóm đối tượng này khai đã mua trót lọt 11 bé sơ sinh, trong đó 2 bé bị bán cho 2 cặp vợ chồng ở Việt Nam, 5 bé bị Phả bán sang Trung Quốc, 4 bé còn lại (cả bé gái bị Lan Anh để lại trước cửa nhà dân tại Q.Đống Đa) được Công an Q.Đống Đa giải cứu khi sắp bị nhóm này đưa sang Trung Quốc, 4 bé này đã được gửi vào các trung tâm bảo trợ xã hội ở Hà Nội và TP HCM để được chăm sóc, nuôi dưỡng. Dư luận thương xót cho các cháu bé và các bà mẹ bán con, đồng thời cũng oán trách, lên án những người mẹ nhẫn tâm bán đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Thủ đoạn mà bọn buôn người hay dùng để dụ dỗ nạn nhân là hứa với họ về 1 công việc lương cao ở bên Trung Quốc. Đỗ Thị Sen (Thanh Hóa) bị công an bắt vào tháng 4/2019, tại cơ quan công an, Sen đã khai nhận thủ đoạn để lừa những cô gái Việt đi theo mình và bị bán sang Trung Quốc thế nào. Sen cho biết, để lừa nạn nhân, Sen hứa với chị L.T.L. (26 tuổi, huyện Như Xuân) và chị N.T.H. (20 tuổi, trú TP Thanh Hóa) rằng sẽ đưa sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao. Để tạo lòng tin, Sen đưa cho hai nạn nhân trước cho mỗi người 30 triệu đồng. Trong lúc đang chuẩn bị đưa hai nạn nhân L. và H. lên biên giới để bán sang Trung Quốc, ngày 18/4, Sen bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang với cáo buộc đang có hành vi mua bán người. Những vụ buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc đa phần nạn nhân đều rơi vào những hoàn cảnh bi đát, đáng thương. Song cũng không ít vụ việc, các cô gái tự biến mình thành nạn nhân khiến dư luận phẫn nộ, oán trách. Nguyễn Thị Xàng (SN 1968, ở tỉnh Bạc Liêu) và Tăng Thị Ngọc Linh (SN 1991, ở tỉnh Sóc Trăng) là một trong những trường hợp như vậy. Khi bị công an bắt tại biên giới với Trung Quốc, Linh (mẹ đẻ của bé sơ sinh) khai nhận: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhờ đối tượng Nguyễn Thị Xàng môi giới để đưa con sang Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng. Trường hợp như Linh không phải là cá biệt. Tháng 7/2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) đã bắt 2 đối tượng bán người, đáng chú ý nạn nhân chính là con đẻ của kẻ đem đi bán. Theo lời khai của đối tượng Đặng Văn Thùy, bé gái đi cùng tên là Đặng Thị K.L (SN 2014), là con đẻ của Thùy. Thùy và Trang thừa nhận đang trên đường đưa bé K.L sang Trung Quốc để giao cho một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng bên Trung Quốc để nhận 10 triệu đồng. Không chỉ phụ nữ, trẻ em mới là nạn nhân của bọn buôn bán người, mà bào thai cũng là "mặt hàng" các đối tượng buôn bán nhắm đến. Tháng 8/2019, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Trần Thị Ba (28 tuổi, ở tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) về tội “Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự đối với Vũ Nga Linh (31 tuổi, ở tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Về hành vi "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại" tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Qua lời khai ban đầu của đối tượng Trần Thị Ba, những người phụ nữ sống tại chung cư là những người đang mang thai hộ, mỗi trường hợp mang thai hộ thành công được 30 triệu đồng, các cháu bé sau khi sinh sẽ được chuyển sang bệnh viện ở Trung Quốc. Những trường hợp kể trên chỉ nói lên được phần nào về bức tranh tội phạm buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc đã và đang diễn biến phức tạp. Nhiều phụ nữ là nạn nhân do nhẹ dạ, cả tin, nhưng cũng nhiều người tự biến mình thành nạn nhân vì hám lợi. Để ngăn chặn tình trạng này, nhà chức trách cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý nghiêm loại tội phạm này. Đặc biệt, tạo nhiều công ăn việc làm trong nước, nâng cao đời sống cho người dân để nạn buôn bán người sẽ không còn đất sống. Xem thêm video: Cận cảnh làng chuyên bán bào thai sang Trung Quốc. Nguồn ANTV.