Tin nóng ngày 26/2: Nữ cán bộ chốt trực COVID-19 tử vong do tai nạn

Trên đường chốt trực COVID-19, nữ cán bộ tử vong do tai nạn: Tối 25/2 tại xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) chị Vũ Thị Tình (SN 1986, trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ) là cán bộ y tế xã Văn Tố điều khiển xe máy đã va chạm giao thông với xe máy do anh Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) điều khiển khiến chị Tình tử vong. Được biết, chị Tình đang trên đường đi chốt trực COVID-19. Vợ đang nằm ngủ bị chồng đánh chết: Chị Đ.T.N.M. (41 tuổi) đang nằm ngủ thì bị Nguyễn Văn Minh (46 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cầm cây sắt đánh vào đầu và cổ. Nạn nhân tỉnh giấc thì bị chồng dùng tay bóp cổ, cầm gối đè lên mặt dẫn đến tử vong. Sau đó, Minh uống thuốc sâu tự tử. Minh được gia đình phát hiện đưa đi viện kịp thời, nguyên nhân ban đầu Minh khai nhận do ghen tuông nên ra tay. Thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bên bờ suối: Sáng 26/2, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa suối thuộc khu vực cầu Nước Mặn (phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Công an TP Hạ Long đã khám nghiệm hiện trường đang điều tra nguyên nhân, truy tìm tung tích nạn nhân. Người đàn ông 45 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi: Lợi dụng vắng vẻ, N.V.L. (45 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú TP.HCM) từ phòng trọ của mình sang chỗ ở của cháu H. (6 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) ở cùng gia đình tại khu nhà trọ phường Long Bình, TP Thủ Đức. Tại đây, L. khống chế cháu H. rồi dùng tay sờ soạng "vùng kín" của cháu gái. Trong lúc L. đang dâm ô bé gái thì hàng xóm phát hiện. Hôm nay, Công an TP Thủ Đức đang tạm giữ L. để điều tra về hành vi dâm ô đối với trẻ em. Phát hiện thi thể cụ ông khoảng 70 tuổi trôi dưới sông: Trưa 26/2, người dân đi ghe trên sông Vàm Thuật đoạn qua phường An Phú Đông (quận 12, TP HCM) phát hiện một thi thể trôi dưới sông nên kéo vào bờ rồi trình báo. Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam khoảng 70 tuổi, mặc quần thun dài màu đen, áo thun màu đen, bên ngoài khoác áo sơ mi màu xanh. Trên người không có giấy tờ tuỳ thân, thi thể đang trong tình trạng phân huỷ. Cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc được bố trí làm chuyên viên phòng: Ngày 26/2, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã ký quyết định bố trí công việc cho ông Nguyễn Văn Long, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện này. Ông Long làm chuyên viên tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc kể từ ngày 19/2. Ông Long liên quan tới vụ đánh bạc xảy ra ngày 31/5/2020 tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc. 3 thanh niên mang còng số 8 đi bắt người, đánh nạn nhân nhập viện: Mâu thuẫn tại quán nhậu, Lê Văn Sỹ (SN 1999), Phạm Đức Hải (SN 1996) và Nguyễn Thái Vương (SN 2000, cùng ngụ xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã vây đánh anh Trần Văn Đương (SN 1995, ngụ xã Hưng Trạch), rồi dùng còng số 8 bắt giữ người, tiếp tục hành hung gây thương tích. Hôm nay, Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố bị can 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật". 2 sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai bị ô tô tông tử vong: Đêm 25/2, tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xe ô tô do Bùi Duy Phương (sinh năm 2000, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng) điều khiển đã va chạm với xe máy di chuyển theo chiều ngược lại khiến 2 người trên xe tử vong. Danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm V.T.A và N.N.K (cùng sinh năm 2001, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng -là sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai. Phá đường dây bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc: Đêm 25/2, Bộ Công an phối hợp Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội và Công an tỉnh Cao Bằng đã triệt phá đường dây lớn mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã giải cứu 4 trẻ sơ sinh đang trên đường bị đưa bán sang Trung Quốc. Công an đã xác định và tạm giữ 4 bà mẹ có hành vi bán con; 1 bà mẹ mang bầu tháng thứ 8. Ngoài ra còn 2 bà mẹ sắp sinh khác đã được đưa sang Trung Quốc. >>> Xem thêm video: Bị vợ chửi bới, chồng dùng cây sắt đánh vợ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

