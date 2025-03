Cuộc gọi định mệnh và cái chết thương tâm của người phụ nữ đơn thân

Theo hồ sơ vụ án, đêm giáp Tết năm 2011, người dân khu Đầm Triều (Kiến An, Hải Phòng) chìm trong giấc giấc ngủ say nên không ai nghe thấy tiếng một vật nặng bị vứt xuống đất. Chiều ngày 7/1/2011, một công nhân vệ sinh môi trường đi vào bãi đất trống nằm kẹp giữa các căn nhà ở khu Đầm Triều. Khi tiến lại gần giữa bãi rác tự phát, anh này thấy lấp ló dưới lớp mùn cưa một đôi chân, như chân người lộ ra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin được báo về Công an quận Quận Kiến An và Công an TP Hải Phòng. Có mặt tại hiện trường, công an phát hiện dưới lớp rác lấp hờ là thi thể một người phụ nữ. Khi khai quật, phát hiện người này đã mất đầu và hai cánh tay. Người phụ nữ tử vong trong tình trạng không có quần áo, chân có vết cắt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên nhận định đây không phải là hiện trường chính của vụ án. Hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác, phân xác rồi mới đem đi phi tang. Cách khu vực phát hiện xác nạn nhân một đoạn, các trinh sát tìm thấy đôi tay của người phụ nữ này được bọc trong túi nilon màu đen và bộ quần áo dính máu. Hung thủ đã gói ghém và vứt dưới một miệng cống của công trình xây dựng. Bộ phận giám định cho biết, nạn nhân ngoài 30 tuổi, bị sát hại sau bữa cơm tối khoảng 3 giờ và được phát hiện sau khi tử vong trên 35 giờ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua công tác giám định, công an làm rõ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1973, trú tại TP Hải Phòng). Chị H là mẹ đơn thân, sống cùng con trai 17 tuổi. Hàng xóm cho biết, chị H rất hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Cậu con trai kể, vào tối 5/1/2011, ăn cơm xong, chị H nhận được cuộc điện thoại của ai đó nên lập tức lấy xe máy đi luôn. Và kể từ thời khắc ấy, chị H đã không về nhà, cũng chẳng thể liên lạc được. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đối diện bãi đất trống, nơi phát hiện thi thể chị H có một cửa hàng quần áo. Chủ cửa hàng là Nguyễn Dũng Giang (SN 1980, trú tại Hải Dương). Giang nói, mới thuê căn nhà này làm cửa hàng được khoảng 1 năm, có 1 nhân viên nữ. Khi các trinh sát hỏi các thông tin liên quan đến vụ việc, Giang đối đáp rành mạch. Tuy vậy, thái độ của người này tạo ra cảm giác nghi ngờ. Đặc biệt, khi đi tới phần bếp, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Căn bếp này có biểu hiện vừa được cọ rửa rất kỹ càng. Cạnh đó, có 1 chiếc búa và con dao to bản cũng đã được rửa sạch bằng xà phòng. Trong lúc nói chuyện với Giang, các trinh sát còn để ý thấy tay gã đàn ông này có một vài vết xước, chảy máu. Giang giải thích là do ngăn kéo bị kẹt nên gây ra vết thương ở tay. Thế nhưng, khi trinh sát sờ vào chiếc ngắn kéo này, mọi thứ di chuyển trơn chu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, chính Giang đã gọi một cuộc điện thoại cho chị H vào thời điểm tối 5/1/2011. Trước những chứng cứ rõ ràng và khoa học, Giang không còn giữ được thái độ lạnh lùng vô can nữa. Gã khai nhận có quen với chị H và được người phụ nữ này cho vay tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhiều năm trước, Giang từ Hải Dương "dạt" về đất Cảng để làm ăn. Ban đầu, Giang làm cho một rạp chiếu phim, nhưng bản chất ham chơi, lười lao động nên anh ta chẳng trụ được lâu. Giang chuyển qua học lái xe rồi tiếp tục làm thuê. Sau nhiều năm "bôn ba", Giang lấy vợ và được bố mẹ vợ cho căn nhà tại quận Hải An. Đến khoảng năm 2008, Giang đi lái taxi. Dù được gia đình quan tâm, nhưng Giang thường xuyên đánh vợ, lại còn cặp kè với nhiều phụ nữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cuộc sống gia đình Giang cứ thế trở nên nặng nề, đến năm 2010 vợ chồng gã ly hôn. Gần cuối năm 2010, Giang thuê căn nhà ở số 676 Trường Chinh (Kiến An) và mở cửa hàng bán quần áo. Thời điểm này, thông qua một người bạn, Giang biết và vay của chị H một khoản tiền nhỏ để kinh doanh. Nhiều lần, chị H gọi điện đòi tiền, nhưng Giang không trả. Cận Tết, hàng hóa thì ế ẩm, lại bị đòi nợ nhiều hơn nên gã nảy sinh tà ý. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Giang phát hiện chị H có xe máy mới và đồ trang sức nên lên kế hoạch giết người cướp của. Tối 5/1/2011, Giang gọi điện bảo chị H qua cửa hàng của mình. Nghĩ sẽ lấy được nợ, chị H chẳng mảy may nghi ngờ mà lên đường đi ngay. Tại cửa hàng, Giang và chị H nói chuyện vài câu. Thấy chị H mất cảnh giác, Giang lấy chiếc búa đã chuẩn bị trước đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Chị H ngã gục, Giang lôi nạn nhân vào trong bếp và dùng búa đánh thêm nhiều nhát nữa. Biết chị H đã tử vong, Giang lấy dao phân thi thể đem đi phi tang ở các địa điểm khác nhau rồi dùng xà phòng tẩy rửa căn bếp và hung khí. Tuy nhiên, Công an TP Hải Phòng chỉ mất chưa tới 2 ngày để lần ra và bắt Giang phải cúi đầu nhận tội. Giang bị TAND TP Hải Phòng kết án tử hình. Vụ án là bài học cảnh giác cho tất cả chúng ta khi giao du, nhất là cho những kẻ không đáng tin cậy vay tiền. Lúc đưa hoặc nhận tiền, tuyệt đối không đi một mình kẻo nguy hiểm tới tính mạng.

