Đắk Lắk triển khai xây dựng hơn 4.000 căn nhà cho hộ nghèo

Theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk: Đắk Lắk là tỉnh có vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về An ninh – Quốc phòng. Mặc dù tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, song toàn tỉnh hiện vẫn còn 34.434 hộ nghèo (chiếm 6,38%) và 27.651 hộ cận nghèo (chiếm 5,12%) dân số toàn tỉnh. Trong đó, có 5.405 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu sửa chữa, xây mới trong năm 2025.

Các đại biểu về dự Lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ ông Y Thăn Ksơr, buôn Kmiên, xã Ea Drông thị xã Buôn Hồ.

Nhằm hỗ trợ bà con từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo do Thủ tướng Chính phủ phát động, cùng với triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk triển khai, thực hiện 4 Đề án xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu thực hiện Đề án xây mới 4.285 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với kinh phí 80 triệu đồng/căn. Trong đó, kinh phí Trung ương vận động hỗ trợ là 60 triệu đồng/căn, Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 20 triệu đồng/căn. Đây là Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu động thổ khởi công nhà cho hộ ông Y Thăn Ksơr, buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.

“Việc triển khai Đề án có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng với chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác an dân, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân nghèo khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như lực lượng CAND”, Thiếu tướng Lê Vinh Quy nhấn mạnh.

Theo đó, hộ ông Y Thăn Ksơr, buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ là hộ được lựa chọn để tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên cho người dân trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. Đây là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bởi 7 người phải tá túc trong căn nhà ván cũ, dột nát, chật chội… hơn nữa, chủ hộ lại bị tai biến nên không có điều kiện để sửa chữa.

Được biết, sau Lễ khởi công, trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt khởi công xây dựng nhà mới cho các hộ nghèo. Với quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân; chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh hoàn thành xây dựng 4.285 căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng trước ngày 15/8/2025.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền cơ sở quan tâm, giám sát tiến độ triển khai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức để phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh thực sự trở thành phong trào của toàn xã hội, toàn dân, đồng lòng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp cho bà con nhân dân.