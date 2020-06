Vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm: Đề nghị truy tố 29 người

Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 9/1, khiến 3 công an bị thiêu chết.



Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh… đều là người ở Đồng Tâm. Những người này được xác định đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Ông Kình được xác định là chủ mưu nhưng đã chết nên kết luận không đề cập đến việc xử lý.

Kết luận điều tra xác định những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an.

Kết luận điều tra nêu:"Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật".

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 9/1, một số người chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả 3 công an hi sinh, một người chống đối tử vong, một trường hợp bị thương, theo thông báo của Bộ Công an.

Người chết trong đêm xảy ra vụ việc được xác định là ông Lê Đình Kình (hơn 80 tuổi).

Các đơn vị chức năng đã khống chế, bắt giữ những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Video: Vụ Đồng Tâm, 3 chiến sĩ đã hy sinh thế nào?

Công an cho biết Công an Hà Nội đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu thu giữ tám quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 20 lít xăng, 12 tuýp sắt đầu gắn dao nhọn, ba hộp pháo sáng, một khẩu súng bắn điện, một thanh kiếm, một búa.

Cơ quan công an xác định ông Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất Đồng Sênh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện. Mặc dù đã được Thanh tra Hà Nội thông báo kết luận thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, ông Kình vẫn hứa hẹn nếu đòi được đất sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện.

Rạng sáng 9/1, khi công an ngăn chặn, bắt giữ những người vi phạm đang ẩn nấp trong nhà ông Kình, ông Kình đã sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 quả lựu đạn tân công lực lượng làm nhiệm vụ.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của ông Kình cấu thành tội "giết người", tuy nhiên do ông Kình đã chết vào rạng sáng hôm đó nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.