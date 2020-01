Người thân, đồng đội khóc nghẹn tiễn đưa 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Vào sáng cùng ngày, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Lúc 11h30 phút, lễ truy điệu các liệt sĩ được cử hành, từ 12h diễn ra lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Di ảnh 3 liệt sĩ. (Ảnh: CAND) Được biết, linh cữu 3 liệt sĩ được đưa về Đài hoá thân Hoàn Vũ trước khi đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ liệt sĩ Phạm Công Huy khóc nghẹn bên lĩnh cữu chồng. Theo thông báo của Bộ Công an ngày 9/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh... 3 chiến sĩ này gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Bên ngoài Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông rất đông người dân có mặt tiễn đưa các liệt sĩ. Xem thêm video: Nhóm đối tượng gây rối ở Đồng Tâm nhận tài trợ của tổ chức khủng bố. Nguồn: VTV 24.

