Nguyên nhân Phó trưởng công an xã tử vong khi trực đêm tại trụ sở

(Kiến Thức) - Ông Lâm là Phó trưởng Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị suy tim, suy phổi nên dẫn tới tử vong ở trụ sở.

Ngày 12/6, Công an huyện Thủ Thừa (Công an tỉnh Long An) cho biết đã có kết quả nguyên nhân ban đầu vụ Phó trưởng công an xã tử vong khi trực đêm tại trụ sở.

Theo đó, ông Trần Thanh Lâm (38 tuổi, là Phó trưởng Công an xã Nhị Thành) bị suy tim, suy phổi cấp dẫn đến tử vong đột ngột.

Theo điều tra, sáng 10/6, ông Lâm cùng 1 số công an viên ở xã đi tuần tra ở khu vực. Trong quá trình đi tuần tra thì Phó trưởng Công an xã Nhị Thành có nói đau đầu.

Chiều tối cùng ngày, ông Lâm vào làm nhiệm vụ ca trực đêm tại cơ quan. Đến 21h cùng ngày, khi các dân phòng đang nằm xem ti vi thì nhìn thấy ông Lâm gồng người lên nhiều lần.

Nghi vấn nên mọi người kiểm tra thì phát hiện Phó trưởng Công an xã Nhị Thành đã bất tỉnh, tím nên đưa đi cấp cứu nhưng ông Lâm đã tử vong.

Hình minh hoạ.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ.

Sau khi khám nghiệm xong, thi thể ông Lâm được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Được biết, ông Lâm công tác tại xã từ năm 2007 đến nay. Gia đình ông Lâm thuộc diện khó khăn, 2 con nhỏ đang học lớp 1 và mẫu giáo.