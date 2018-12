Vụ chìm ca nô ở biển Cần Giờ: Ông Vũ Văn Đảo viết đơn kháng cáo

Ông Vũ Văn Đảo cho rằng, mình không phải chủ thể và cũng không có hành vi phạm tội mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Căn cứ theo nguyên nhân tai nạn và kết quả điều tra thì vụ án tai nạn giao thông đường thủy xảy ra ngày 2/8/2013, tại Cần Giờ, TP.HCM thì không có hành vi phạm tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện đường thủy không đảm bảo an toàn.

Cụ thể, chiếc ca nô mang số hiệu BP 12-04-02 gặp nạn làm 9 người chết của Bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) ban hành văn bản báo cáo điều tra số 3849/CHHVN-ATANHH kết luận nguyên nhân: “Sử dụng ca nô sai mục đích; Ca nô chở số người gấp 2,5 lần cho phép; Ca nô hành trình trong vùng có cấp sóng vượt quá giới hạn cho phép.

Đơn kháng cáo của ông Đảo đối với bản án hình sự 486/2018/HSST ngày 26/11/2018 của HĐXX TAND TP.HCM

Người điều khiển ca nô đã điều động ca nô chưa phù hợp với tình huống thực tế; Người điều khiển Ca nô không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy loại II tốc độ cao; Ca nô rời nơi không được cho tàu thuyền neo đậu (phía Vũng Tàu) và vào, rời cầu bến không được công bố cho việc đón, trả khách (phía Tiền Giang); Ca nô không làm thủ tục vào, rời bến theo quy định” (Bút lục: 286, 287, 288,289,290,291).”Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã có thông báo kết luận giám định số 2081/PC44-Đ3 nêu nguyên nhân chính dẫn đến vụ chìm ca nô trên biển Cần Giờ là do tàu chở quá số người cho phép và gặp thời tiết bất lợi tại thời điểm xảy ra tai nạn.Trong tất cả các nguyên nhân do Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát viện dẫn nêu trên thì không có nguyên nhân nào nói về tình trạng kỹ thuật của phương tiện là "rõ ràng không bảo đảm an toàn".