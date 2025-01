“Dỡ khóc dỡ cười” khách cởi đồ chụp ảnh, tắm ở nhà ga Metro

metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) số lượng hành khách di chuyển bằng phương tiện này tăng 300% so với kế hoạch đề ra. Sau 14 ngày vận hành thương mại tuyến Metro số 1, số lượng hành khách di chuyển bằng phương tiện này tăng 300% so với kế hoạch đề ra. Ngày 6/1, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC) cho biết, sau 2 tuần đầu hoạt động thương mại tuyến(Bến Thành - Suối Tiên) số lượng hành khách di chuyển bằng phương tiện này tăng 300% so với kế hoạch đề ra.

“Hàng trăm ngàn lượt khách đã sử dụng metro hàng ngày, chứng tỏ hệ thống giao thông công cộng mới này đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của cộng đồng”, đại diện HURC cho biết.

Dấu hiệu tích cực hệ thống giao thông công cộng mới này đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của cộng đồng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hành vi thiếu ý thức giữ gìn văn hoá Metro. Tuy nhiên, theo thông tin từ HURC, bên cạnh những tín hiệu tích cực, đội ngũ vận hành cũng phát hiện nhiều trường hợp còn vi phạm văn hoá metro, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của tất cả hành khách.

Theo đó, có nhiều hành khách vi phạm quy định về cảnh báo an toàn như: đứng chặn cửa chắn ke ga và cửa tàu để chờ người thân lên xuống; thời gian mở và đóng cửa tàu chỉ trong 30 giây, nhưng có hành khách vẫn cố lao ra hoặc lên tàu khi cửa đang đóng; nhiều khách bước qua vạch cảnh báo an toàn khiến nhân viên nhà ga phải can thiệp liên tục…

Ngoài ra còn có nhiều hành khách không thực hiện việc xếp hàng, có trường hợp chen lấn, xô đẩy để nhanh chóng lên, xuống tàu gây nguy cơ mất an toàn; nhiều trường hợp khách mang theo đồ ăn, thức uống vào khu vực nhà ga; có hành khách cố tình mang theo thú cưng trong balo, nhưng lại thả ra khi lên ke ga gây ảnh hưởng đến không gian chung.

“Thậm chí có trường hợp cởi bỏ trang phục, thiếu thuần phong mỹ tục khi chụp ảnh; có khách còn sử dụng nhà vệ sinh như phòng tắm cá nhân, gây ảnh hưởng đến không gian chung”, đại diện lãnh đạo HURC thông tin.

Metro là phương tiện vận chuyển công cộng hiện đại, được người dân hào hứng đón nhận, vì vậy, hành khách cần tuân thủ các quy định, xây dựng và giữ gìn văn hoá metro vì một môi trường giao thông văn minh và an toàn.

