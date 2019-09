Vụ cháu bé 3 tuổi bỏ quên 7 tiếng trên xe: Phòng Giáo dục nói gì?

Ngày 16/9, ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tiên Du cho biết, ngay sau khi sự việc cháu bé 3 tuổi bỏ quên trên xe đưa đón học sinh xảy ra, Phòng Giáo dục đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của cơ sở trông trẻ này.

Ông Thuyên cũng cho biết, đây là tai nạn không ai mong muốn, do sơ xuất của lái xe. Rất may mắn tình hình sức khoẻ cháu bé đã ổn định, bé tỉnh táo. Đánh giá về cơ sở mầm non này, ông Thuyên cho biết, đây là 1 trong những cơ sở mầm non có hoạt động vật chất rất tốt. Tuy nhiên, chủ cơ sở và giáo viên không phải viên chức nhà nước.

Cơ sở trông nhóm trẻ mầm non này được thẩm định và cấp phép theo quy định của nhà nước, hoạt động từ tháng 10/2018 với tên gọi là nhóm trẻ độc lập - tư thục Đồ rê mí. Hiện có khoảng 50-60 học sinh và 12 giáo viên.

Ông Thuyên cho hay: "Dịch vụ xe đưa đón là xe của nhóm trẻ này. Tài xế điều khiển xe đưa đón học sinh là chồng của chủ cơ sở. Hiện chiếc xe công an đã tạm giữ để điều tra, làm rõ".

Ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tiên Du.