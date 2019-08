Xót thương đám tang học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong

Trưa 7/8, không khí tang thương bao trùm khắp xóm 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa – quê nhà của bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế Gateway “bỏ quên” trên xe vào ngày 6/8 để an táng. Có mặt tại gia đình cháu L., người thân trong gia đình không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh của bé, đứa con duy nhất của vợ chồng anh Sơn. Khuôn mặt thất thần, khóc cạn nước mắt bên linh cữu con, mẹ bé L. khóc không còn khóc ra tiếng, nấc nghẹn, ú ớ gọi tên con trong tuyệt vọng. Anh Sơn bố học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong không còn giữ được vẻ bình tĩnh khĩ nhận hung tin nữa. Không còn sức lực người thân phải hỗ trợ, người mẹ mới đứng vững để làm các thủ tục tang lễ cho đứa con trai của mình. Người thân cháu bé không khỏi tiếc thương cho cháu Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi vào 4h sáng cùng ngày, gia đình đã ngay lập tức đưa bé trai từ Hà Nội về Thanh Hóa để an táng. Xe cứu thương đưa cháu L về quê nhà tại Thanh Hóa Nấc nghẹn trước linh cữu cháu trai, bà của bé L. cho biết mới sáng hôm qua, khi đưa bé trai ra xe buýt để xe nhà trường đón đi học, 2 bà cháu còn vẫy tay chào nhau. Bé trai còn nói "tạm biệt bà" để đi học, vậy mà bây giờ đã không còn nữa. Anh Lê Gia Thanh, bác ruột bé L. bức xúc: "Không có lí do gì thuyết phục khi nhà trường lại có thể để quên cháu trên xe được... gia đình cũng chưa được biết về nội dung biên bản làm việc giữa nhà trường và cơ quan chức năng. Hiện tại gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu". Không còn sức lực mẹ học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong thẫn thờ bên linh cữu của con . Khoảnh khắc học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong được phát hiện.

Trưa 7/8, không khí tang thương bao trùm khắp xóm 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa – quê nhà của bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế Gateway “bỏ quên” trên xe vào ngày 6/8 để an táng. Có mặt tại gia đình cháu L., người thân trong gia đình không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh của bé, đứa con duy nhất của vợ chồng anh Sơn. Khuôn mặt thất thần, khóc cạn nước mắt bên linh cữu con, mẹ bé L. khóc không còn khóc ra tiếng, nấc nghẹn, ú ớ gọi tên con trong tuyệt vọng. Anh Sơn bố học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong không còn giữ được vẻ bình tĩnh khĩ nhận hung tin nữa. Không còn sức lực người thân phải hỗ trợ, người mẹ mới đứng vững để làm các thủ tục tang lễ cho đứa con trai của mình. Người thân cháu bé không khỏi tiếc thương cho cháu Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi vào 4h sáng cùng ngày, gia đình đã ngay lập tức đưa bé trai từ Hà Nội về Thanh Hóa để an táng. Xe cứu thương đưa cháu L về quê nhà tại Thanh Hóa Nấc nghẹn trước linh cữu cháu trai, bà của bé L. cho biết mới sáng hôm qua, khi đưa bé trai ra xe buýt để xe nhà trường đón đi học, 2 bà cháu còn vẫy tay chào nhau. Bé trai còn nói "tạm biệt bà" để đi học, vậy mà bây giờ đã không còn nữa. Anh Lê Gia Thanh, bác ruột bé L. bức xúc: "Không có lí do gì thuyết phục khi nhà trường lại có thể để quên cháu trên xe được... gia đình cũng chưa được biết về nội dung biên bản làm việc giữa nhà trường và cơ quan chức năng. Hiện tại gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu". Không còn sức lực mẹ học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong thẫn thờ bên linh cữu của con . Khoảnh khắc học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong được phát hiện.