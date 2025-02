Vụ cầm kiếm đe dọa người trên sân bóng, có xử lý hình sự?

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào sân bóng đá tại Ninh Bình hành hung và đe dọa người mặc áo cầu thủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tích cực củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh nhóm thanh niên xông vào sân bóng cầm kiếm đe dọa, bắt cầu thủ quỳ gối xin lỗi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương (2 thanh niên cùng yêu một cô gái), Đinh Quang Minh (SN 2007, trú xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư) đã kéo nhóm bạn đến sân bóng H.P. để nói chuyện, dằn mặt và đe dọa anh T.A.K. (SN 2008, trú xã Yên Nhân, huyện Yên Mô), khi anh này đang thi đấu bóng đá.

Ngay trên sân bóng, 5 đối tượng trong nhóm Minh đã kéo anh K. về phía cuối sân. Sau đó, 2 đối tượng dùng chân tay đánh, Minh cầm phớ đe dọa, uy hiếp bắt anh K. quỳ xuống xin lỗi. Sự việc xảy ra trên sân bóng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm, hành vi đe dọa đánh người ở sân vận động mà được xác định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể xử lý hình sự.

Luật sư Cường nêu rõ: " Đánh người, đe dọa đánh người hoặc có hành vi khác đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác nơi công cộng là hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn công cộng, đe dọa đến các quyền lợi hợp pháp của những người khác".

Tùy thuộc vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng bằng chế tài hành chính hay hình sự phụ thuộc vào tính chất và hậu quả xảy ra.

Theo đó, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, chưa được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị phạt từ 5-8 triệu đồng (quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội).

Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết thêm, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đe dọa nạn nhân (là cầu thủ bóng đá trên sân); hành vi này được lan truyền trên không gian mạng gây bức xúc trong dư luận xã hội, được xác định là "ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội" thì sẽ xử lý hình sự nhóm đối tượng này về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự với chế tài có thể tới 7 năm tù, do hành vi có sử dụng vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm.

Hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm cùng nhiều người vào sân để đe dọa cầu thủ là hành vi thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hành vi này gây bất bình trong dư luận nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Thời gian qua không ít các đối tượng dùng hung khí nguy hiểm đe dọa đánh người nơi công cộng đã bị xử lý hình sự do sự việc đó được các camera an ninh hoặc thiết bị điện tử của người dân ghi lại, đăng tải lên không gian mạng, khiến dư luận xã hội bất bình, bức xúc.

Trong xã hội văn minh, hiện đại thì sẽ không chấp nhận những hành vi sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, đặc biệt là sử dụng vũ lực nơi công cộng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy vụ việc này rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng để xử lý nghiêm, răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Cũng theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều thanh niên khi thiếu tôn trọng người khác, coi thường pháp luật, khi mâu thuẫn lại không lựa chọn cách giải quyết phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội.