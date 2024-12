Hòa Bình: Nhóm thiếu niên mang “phóng lợn” đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 8/12, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn nhóm thiếu niên mang dao phóng lợn, chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào 11h30 ngày 4/12, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Công an xã Liên Sơn phát hiện 6 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí tại khu vực tuyến đường liên xã thuộc xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.

Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng xác minh nhóm thiếu niên gồm: Nguyễn Minh D. (SN 2011), Lê Tuấn B. (SN 2011), Đồng Chí V. (SN 2011), Đỗ Đình Đ. (SN 2011), Đỗ Đình T. (SN 2011) và Bạch Mai H. (SN 2012), tất cả đều trú tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tại cơ quan Công an nhóm thiếu niên khai nhận, do mâu thuẫn với bạn tên Đ. (ở xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn) nên nhóm này đã mang theo dao phóng lợn (dài khoảng 1,7m) tìm Đ. để giải quyết mâu thuẫn. Khi nhóm trên chưa thực hiện được hành vi, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Hiện, Công an huyện Lương Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.