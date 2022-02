Vụ bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên: Hung thủ dùng súng gì?

Liên quan tới vụ nổ súng bắn chết hàng xóm, ngày 16/2, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, loại súng mà Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xã Dân Tiến) dùng để bắn chết hàng xóm rồi tự sát là súng quân dụng. "Khẩu súng này trôi nổi trên thị trường, hiện chưa xác định được hung thủ lấy súng từ đâu", lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho hay. Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện, Lê Văn Hữu chưa từng được đào tạo về súng, cũng chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hay dân quân tự vệ. Trước đó, khoảng 9h50 ngày 15/2, ông Lê Văn Tới (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn Vinh (SN 1992, ở xóm Tân Tiến) thì bị Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông Tới và bà Đoàn. Sau đó, Lê Văn Hữu đã dùng súng tự sát. Vụ việc khiến Hữu và ông Lê Văn Tới tử vong, bà Phạm Thị Đoàn bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người con trai của ông Tới có vay nợ tiền của nghi phạm Lê Văn Hữu. Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Được biết, gia đình ông Tới đã gửi đơn cầu cứu đến Công an xã Dân Tiến vì bị Hữu đe doạ trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày. Nhận tin báo, Công an xã Dân Tiến đã báo cáo Công an huyện Võ Nhai và đang xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra. >>> Video: Nổ súng bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên.

