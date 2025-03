Mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ tham gia ẩu đả: Động cơ là gì?

Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP HCM) đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ hai người đàn ông đánh nhau trong quán cà phê ở TP Thủ Đức, trong đó một người có phong cách ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên).



Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ và lấy lời khai của ông N.T.M (56 tuổi, huyện Bình Chánh, người có phong cách ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ) và N.V.T (40 tuổi), B.M.T (50 tuổi, cùng trú tại TP Thủ Đức).

Xác minh ban đầu, khoảng 15h ngày 8/3, ông M. nhận được điện thoại của một người em mời đến quán cà phê ở đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức. Tại quán, ông M gặp N.V.T và B.M.T là người đã quen biết nhiều năm, làm nghề môi giới bất động sản. Khi đùa giỡn chuyện tiền bạc, ông M và ông N.V.T phát sinh mâu thuẫn, ẩu đả. Sau đó, ông M. chủ động xin lỗi T và đến một quán nhậu để làm hòa.

Ông M. cũng giải thích là thích mặc theo "phong cách" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ , chứ không có ý gì khác.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đến nay cơ quan chức năng đã xác định, người tham gia ẩu đả tại quán cà phê không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà là một người ăn mặc theo “phong cách” của ông Vũ.

Theo luật sư Cường, khi clip, hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đàn ông đánh nhau trong quán cà phê, bản thân ông cũng thấy bất ngờ khi một trong hai người có phong cách ăn mặc giống doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên, khi xem clip, những người thận trọng sẽ tìm hiểu thông tin, chờ phản hồi từ phía những người trong cuộc và cơ quan chức năng, không nên vội vàng kết luận, quy kết bởi có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và doanh nghiệp.

Khi phía đại diện doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đã khẳng định người đàn ông trong clip đánh nhau tại quán cà phê không phải là ông Vũ, mọi người phải thận trọng khi phát ngôn cũng như chia sẻ nội dung trên mạng internet bởi mọi hành vi quy kết thiếu căn cứ gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và doanh nghiệp, ông Vũ hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét xử lý.

Trường hợp cơ quan chức năng kết luận những người khẳng định người trong clip không phải là ông Vũ, tùy vào động cơ, mục đích, tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bởi vậy, khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng về danh tính của hai người đàn ông trong clip đánh nhau tại quán cà phê mà người nào vội vàng đã khẳng định người đàn ông trong clip là ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thể sẽ gặp rủi ro về pháp lý. Do đó, mọi người cẩn thận trọng khi tiếp cận thông tin và đánh giá về sự việc để tránh ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, của doanh nghiệp.

Luật sư Cường cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã xác định, người trong clip không phải là doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ động cơ của những người đàn ông này, làm rõ clip này có phải là dàn dựng hay không phải đặc biệt sẽ làm rõ người đàn ông ăn mặc phong cách giống doanh nhân Vũ với mục đích gì.

Những người nổi tiếng có đặc điểm hình thể và phong cách ăn mặc riêng. Những người hâm mộ (fan) những người nổi tiếng này có thể bắt trước, học theo, làm theo thần tượng của họ. Việc một người hâm mộ một người nổi tiếng nào đó nên học theo cách ăn mặc, phong cách của người nổi tiếng là chuyện hết sức bình thường.

Tuy nhiên, nếu lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng để giả mạo nhằm trục lợi hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của người nổi tiếng, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi mạo danh người khác, đưa thông tin giả mạo nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người đó hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của người đó có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự hoặc Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp người bị mạo danh, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm không tố cáo, không đề nghị xử lý mà cơ quan chức năng xác định clip này là dàn dựng hành vi đánh nhau để đăng tải lên mạng xã hội với mục đích cá nhân cũng có thể xử lý những người này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh nhau xảy ra nơi công cộng mà chưa đủ căn cứ xử lý về tội cố ý gây thương tích, nhưng hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, người thực hiện vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, những clip dàn dựng về hành vi đánh nhau nơi công cộng hoặc những thông tin bịa đặt sai sự thật hoặc những hành vi khác nơi công cộng khiến cho hoạt động nơi công cộng không diễn ra bình thường được nữa rồi đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, của cá nhân, người thực hiện hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng hoặc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Bởi vậy, trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ danh tính của những người đàn ông trong clip, làm rõ động cơ mục đích của những người này, đặc biệt là phong cách ăn mặc giống người nổi tiếng. Đồng thời đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu là sự việc đánh nhau thật trong quán cà phê dẫn đến thương tích xảy ra mà hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, cơ quan điều tra vẫn có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích nếu người bị thương tích đề nghị xử lý. Trường hợp đánh nhau là thật, chưa đủ điều kiện xử lý về tội cố ý gây thương tích nhưng hành vi đánh nhau nơi công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp đánh nhau mà người mặc quần áo giống vua cà phê Trung Nguyên là giả mạo với mục đích để quảng cáo, hành vi này cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tội gây rối trật tự công cộng.

Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong tình huống này dù clip có là thật hay giả vẫn sẽ áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự đối với những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

