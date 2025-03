Bắt đối tượng trộm 2 con trâu rồi đến công an đầu thú

Ngày 21/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 23h ngày 15/3/2025 tại xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân xảy ra vụ mất trộm trâu và được gia đình bị hại báo ngay cho Công an xã Hoá Quỳ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà và tang vật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm cắp tài sản, Công an xã Hoá Quỳ đã báo cho Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm bắt trộm 2 con trâu. Trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng công an, biết không thể trốn thoát nên khoảng 20h ngày 19/3, Nguyễn Văn Hà đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp lại 2 con trâu.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hà khai nhận: Bản thân làm nghề buôn bán trâu bò, thường xuyên thu mua tại địa bàn các huyện Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân. Trong lúc đi tìm mối hàng thì thấy một cặp trâu mẹ, nghé tại một nhà dân gần đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản .

Khoảng 19h ngày 15/3, Hà điều khiển ô tô tải biển số 29C - 582.16 đến khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân rồi ngồi đợi trên xe. Đến khoảng 23h00’, thấy trời tối và ngoài đường vắng vẻ, Hà đã đi bộ đến nhà anh L.X.H dắt trộm 2 con trâu đang nhốt trong chuồng, sau đó đưa lên xe tải rồi chở về nhốt ở đồi phía sau nhà chờ tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ h ình sự đối với Nguyễn Văn Hà để tiếp tục điều tra, xử lý.