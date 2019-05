Vụ 6 cô trò bị đâm thương vong: Tăng cường an ninh trường học

(Kiến Thức) -Sau vụ một nam thanh niên xông vào trường học đâm 6 cô trò thương vong, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Công văn 1026 do Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 6/5 nêu rõ, tình trạng bạo lực học học đường còn xảy ra tại một số cơ sở giáo dục. Đặc biệt, ngày 3/5/2019 tại trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ việc kẻ thủ ác đột nhập vào trường dùng vật nhọn tấn công học sinh và giáo viên nhà trường làm 5 học sinh và 1 giáo viên bị thương vong, trong đó 1 học sinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.



Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo tạo mọi điều kiện để các nhà trường tăng cường cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ sở giáo dục.

Đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường mối đoàn kết tại khu dân cư, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các mâu thuẫn giữa các gia đình nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực học đường có thể xảy ra từ các mâu thuẫn này; đồng thời phải đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn tại địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các nhà trường bố trí tối thiểu 1 lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại nhà trường (quy định tại Điều 10, thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT). Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ bảo vệ nhà trường, nhằm xây dựng đội ngũ đủ mạnh đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các nhà trường phải xây dựng “Nội quy ra vào trường học”, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra vào cổng trường.

Đối với khách khi đến làm làm việc phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy giới thiệu và tuân thủ theo sự hướng dẫn của bảo vệ thường trực nhà trường, không tự tiện đi lại ở những nơi không liên quan đến nhiệm vụ của mình. Tuyệt đối không mở cổng trường trong giờ học cũng như giờ ra chơi của học sinh; Tập trung chỉnh trang, tu sửa hệ thống tường rào, cổng trường, nhà thường trực..., khuyến khích lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nhà trường để kịp thời xử lý khi có người lạ đột nhập và các vụ việc bất thường xảy ra trong khu vực trường học.

Các nhà trường phát huy vai trò tự quản của học sinh và giáo viên trong nhà trường; kiện toàn Tổ bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm nhiệm các khu vực trước, trong và sau các buổi học, kịp thời ứng phó và xử lý các trường hợp bất thường xảy ra…

Trước đó, liên quan đến vụ việc nam thanh niên cầm dao vào trường đâm 6 cô trò thương vong , Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 9h ngày 3/5/2019, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đi xe máy vào Trường Tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).

Sau khi để xe ở nơi gửi xe của nhà trường, Minh đã đi bộ lên tầng 2 và vào thẳng lớp 5A và bất ngờ rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào em Lê Hữu Phước (sinh năm 2008), học sinh lớp 5A và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh.

Sau đó, đối tượng này đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác đang chơi ở sân trường.

Do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Phước, học sinh lớp 5A đã mất trên đường đi cấp cứu. 4 học sinh là Phạm Đức Huynh (lớp 4A), Lê Văn Đông (lớp 5B), Lê Minh Triệu (lớp 4A), Lê Thị Diệp (lớp 3B) và cô Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A bị thương đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dùng gây án.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án "giết người", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội giết người.

Đến sáng 7/5, mọi hoạt động của trường đã trở lại bình thường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Minh ra xử lý theo quy định của pháp luật.