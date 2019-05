Trường vắng học sinh sau vụ kẻ cầm dao xông vào đâm 6 cô trò

Sáng 4/5, trường Tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) tổ chức học bù sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Buổi học đầu tiên diễn ra sau khi ngôi trường này bị một thanh niên địa phương xông vào dùng dao đâm chém 5 học sinh và một cô giáo. Trong tiết trời mây mù, mưa phùn phảng phất, không khí ngôi trường tiểu học miền núi này trầm lắng hơn thường lệ. Nhiều em còn tỏ ra sợ hãi sau sự việc hôm qua. Đưa cháu gái lớp 2 đến trường, cụ ông này khá buồn và lo lắng. Ông nói sự việc xảy ra "quá đáng tiếc" và gia đình có lo lắng, song vẫn phải cho cháu đi học. Phụ huynh Hà Thị Linh (xã Đồng Lương) cho hay hôm qua, bà rất bàng hoàng khi hay tin về sự việc. "Gã thanh niên quá dã man, các cháu có tội tình gì đâu", bà Linh nói. Trước giờ học, các cô giáo hướng dẫn học sinh dọn dẹp lại vệ sinh trong khuôn viên trường. Giờ học diễn ra nhưng các em không đến đông đủ như thường lệ. Nhiều lớp, học sinh đến không được một nửa sĩ số, cả dãy bàn ghế để trống. Cô Trần Thị Dung (giáo viên chủ nhiệm lớp 4A) cho biết sáng nay, lớp chỉ có 11/21 em đến học. Lớp 5A - nơi kẻ lạ mặt dùng dao tước đoạt mạng sống của em Lê Hữu Phước - hiện khóa cửa. Ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau vụ việc, lớp 5A sẽ đóng cửa một thời gian vì lo ngại ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên và học sinh. Thay vào đó, học sinh lớp 5A sẽ tạm thời chuyển xuống phòng học âm nhạc. Sáng nay, lớp 5A chỉ có 6/17 em đi học. Do cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh đang điều trị ở bệnh viện, thầy giáo bộ môn âm nhạc Lò Văn Thắng được phân công đứng lớp thay. "Hôm nay, lớp chúng ta vắng khá nhiều bạn. Có thể vì một số bạn bị ảnh hưởng tâm lý hoặc lý do cá nhân nên nghỉ một hôm. Riêng bạn Phước đã ra đi mãi mãi. Đó là sự mất mát lớn. Nhưng chúng ta phải biến đau thương thành hành động. Các em là tương lai của đất nước nên phải cố gắng học thật giỏi. Có như thế thì Phước mới yên lòng", thầy Thắng dặn dò học sinh trước buổi học. Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Tiểu học Đồng Lương, cho biết khu chính của trường có 232 học sinh với 5 khối lớp nhưng sáng nay sĩ số thống kê đầu giờ chỉ có 89 em đi học. Lớp vắng nhiều nhất là 2B, chỉ có 5/24 học sinh. "Có thể phụ huynh còn lo sợ, chưa ổn định tâm lý nên cho con ở nhà. Do chuẩn bị vào kỳ thi cuối năm, nhà trường đang nỗ lực động viên thầy trò ổn định tâm lý nhằm sớm lấy lại nề nếp cũ", ông Quang nói. Xã Đồng Lương - nơi xảy ra vụ án, cách TP Thanh Hóa gần 100 km. Ảnh: Google Maps.



Vụ việc đâm chém tại trường Tiểu học Đồng Lương xảy ra vào khoảng 9h ngày 3/5. Theo cảnh sát, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, xã Đồng Lương) đột nhập vào trường và chạy lên tầng 2. Tại đây, anh ta lao vào các lớp học rồi dùng vật nhọn thủ sẵn đâm 5 học sinh tuổi 9-11 và nữ giáo viên Trần Thị Thanh (41 tuổi).



Gây án xong, đối tượng nhảy qua hàng rào trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu, song em Lê Hữu Phước (11 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công an 3 huyện Lang Chánh, Ngọc Lạc, Bá Thước khám nghiệm hiện trường, tử thi, truy bắt kẻ gây án.

Hơn một giờ truy tìm, cảnh sát bắt giữ Minh khi anh ta đang lẩn trốn tại bờ ao cạnh bìa rừng thuộc xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh). Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Minh âm tính với các chất ma túy.

