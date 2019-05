Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ 6 cô trò bị đâm chém thương vong trong trường tiểu học

Trường Tiểu học Đồng Lương, nơi xảy ra vụ đâm chém khiến 6 cô trò thương vong

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thị Nghĩa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ vụ việc đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh vào trường đâm chém giáo viên và học sinh tiểu học tại Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng của các học sinh và giáo viên.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GD-ĐT, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan kịp thời cứu chữa cho các em học sinh bị thương; chủ động thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị tử vong và các gia đình có học sinh bị thương; ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường để hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường.

Đồng thời, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xét xử nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 9 giờ sáng ngày 3-5, tại xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú cùng xã) đã đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương rồi chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5B, 5A, sử dụng dao nhọn đâm chém cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) và 5 học sinh đang học trong các lớp này.

Hậu quả, em Lê H.Ph. (SN 2008), học sinh lớp 5A, tử vong trên đường đi cấp cứu. Cô giáo Thanh và các học sinh còn lại bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Sau khi gây án, nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công thủ trưởng cơ quan CSĐT trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo các đơn vị và Công an huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt nghi phạm bỏ trốn.

Sau 1 giờ truy tìm, nghi phạm Minh bị bắt tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, Lang Chánh.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh và củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, làm rõ nguyên nhân.