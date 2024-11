Đắk Nông: Giữ bình yên cho mùa thu hoạch cà phê

Huyện Đắk Song là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh Đắk Nông. Còn khoảng hơn một tháng nữa mới bước vào chính vụ nhưng hiện nay tại một số nơi đã xảy ra tình trạng mất trộm cà phê. Mặc dù gây thiệt hại chưa lớn nhưng đó là dấu hiệu của một mùa cà phê phức tạp về nạn trộm cắp khi giá loại nông sản này đang tăng cao, cần phải có giải pháp đồng bộ, ngăn chặn kịp thời.

Xác định tình hình ANTT trong mùa thu hoạch nông sản sẽ có những diễn biến phức tạp, có nguy cơ làm gia tăng các loại tội phạm, Công an huyện Đắk Song đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đồng hành cùng bà con Nhân dân chung tay giữ gìn ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân thu hoạch nông sản, bảo đảm chất lượng.

Ký cam kết bảo đảm ANTT mùa thu hoạch nông sản tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng, Phó trưởng Công an huyện Đắk Song cho biết thêm, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Song đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, ngăn chặn hiệu quả tình trạng trộm cắp nông sản.

Trong đó, yêu cầu 100% Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch bảo vệ mùa thu hoạch nông sản nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn ANTT. Đồng thời chủ động rà soát, kịp thời phát hiện các biểu hiện "bảo kê", ép giá người dân, thương lái trong việc thu mua nông sản để chiếm đoạt tài sản cũng như ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm.

Công an xã Thuận Hà, huyện Đắk Song phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng trộm cắp quả cà phê xanh.



Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn mà từ đầu niên vụ thu hoạch nông sản đến nay, lực lượng Công an cơ sở và Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phối hợp với người dân phát hiện, bắt, xử lý 2 vụ trộm cắp quả cà phê và 1 vụ trộm cắp quả cau tươi.

Đơn cử vào ngày 6/11/2024 người dân xã Thuận Hà, huyện Đắk Song đã phối hợp với Công an xã kịp thời bắt giữ đối tượng Ngô Văn Bảng (SN 1990), trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song khi đang đưa 211kg quả cà phê tươi vừa hái trộm mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Đây là đối tượng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng đến tận rẫy nương và nhà dân tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trong Nhân dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm bảo vệ ANTT và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trộm cắp 34 kg quả cau tươi, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý”. Đồng chí Đặng Cao Kháng, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Thuận Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song chia sẻ. Cán bộ lực lượng Công an xã Thuận Hạnh tuyên truyền tại hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch bảo vệ mùa màng niên vụ 2024-2025.

Theo Trung tá Lê Thừa Năm, Trưởng Công an xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, lực lượng Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai, ra quân bảo vệ mùa thu hoạch nông sản nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm. Thường xuyên bám, nắm địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là số lao động từ các địa phương khác đến làm thuê theo mùa vụ; phối hợp với các lực lượng chức năng và 11 Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên đia bàn xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; triển khai cho các chủ cơ sở thu mua cà phê ký cam kết không thu mua các sản phẩm cà phê non, cà phê không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Lực lượng Công an cơ sở phối hợp tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trong Nhân dân.



Trời đã nhá nhem tối nhưng lực lượng Công an xã và Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sơ vẫn nán lại cùng người dân để tuyên truyền, căn dặn bà con nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng kẻ gian núp bóng, trà trộn vào dòng người từ các địa phương khác tới thu hái cà phê thuê để thực hiện các hành vi phạm tội. “Qua tuyên truyền chúng tôi thấy rõ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để cùng nhau đề phòng, giữ gìn ANTT. Đặc biệt lực lượng Công an, Biên phòng và Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sơ thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại rẫy nương, người dân chúng tôi dân yên tâm, đợi cà phê chín rộ mới hái để nâng cao chất lượng”. Ông Trần Quốc Cường và bà Bùi Thị Thùy Vân, người dân xã Thuận Hạnh huyện Đắk Song chia sẻ.

