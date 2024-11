Thiếu niên 14 tuổi cùng 2 phụ nữ mua bán gần 1,3 tấn pháo lậu

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ lớn từ Quảng Ninh, Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 1,3 tấn pháo lậu…

Các đối tượng cùng số pháo bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 04h30 ngày 22/11, tổ tuần tra vũ trang của Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Công an xã Dân Lý phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Văn D, sinh năm 2010 ở xã Dân Lý đang vận chuyển 3 thùng pháo diêm có trọng lượng gần 30kg đi tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng truy nguồn gốc của số pháo nói trên, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trương Thị Thảo Trang (SN 1993 ở xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Khám xét nơi ở của Trang, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ 55kg pháo diêm.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hiếu (SN 1987 ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tiến hành khám xét nơi ở của Hiếu, Công an huyện Triệu Sơn thu giữ 120 thùng pháo nổ có trọng lượng khoảng 1,2 tấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng nói trên đã bàn bạc, móc nối nhau để mua bán trái phép pháo nổ. Pháo lậu được các đối tượng mua ở nước ngoài rồi thuê người vận chuyển về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch, sau đó đưa về các tỉnh bán trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Xác định đây là đường dây buôn bán pháo nổ với số lượng rất lớn, phương thức hoạt động rất tinh vi, Công an huyện Triệu Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh và triệt phá thành công. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Triệu Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.