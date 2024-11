Bắc Giang: Tạm giam người đàn ông đánh chấp hành viên thi hành án

Ngày 26/11, VKSND Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố Vũ Văn Linh (SN 1988, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Song Mai, TP Bắc Giang) có hành vi gây thương tích người đang thi hành công vụ.

Đối tượng Vũ Văn Linh.

Theo Bản án sơ thẩm số 12 ngày 14/9/2023 của TAND TP Bắc Giang, Vũ Văn Linh phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền nợ gốc và tiền lãi là 1.314.353.000 đồng; trường hợp Linh không trả đủ số tiền nêu trên thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản thế chấp là quyền sử dụng 110,6m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 58, địa chỉ tại thôn Phúc Thượng, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang.

Sau khi bản án có hiệu lực, Chấp hành viên của Chi cục thi hành án dân sự TP Bắc Giang đã nhiều lần vận động, thuyết phục Linh tự nguyện thi hành án nhưng Vũ Văn Linh không tự nguyện thi hành án. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang ban hành các quyết định về thi hành án, cưỡng chế kê biên, bán đấu giá đối với thửa đất nêu trên.

Ngày 11/11/2024, ông Vũ Ngọc Tùng và bà Trần Thị Loan là Chấp hành viên của Chi cục thi hành án dân sự TP Bắc Giang cùng đại diện chính quyền địa phương đến nhà Linh để giao các quyết định, thông báo liên quan đến việc bán tài sản và giao tài sản cho người trúng đấu giá nhưng Linh chống đối và có lời nói xúc phạm. Bà Loan dán niêm yết các văn bản tại cửa nhà Linh thì Linh không cho dán và du đẩy bà Loan. Ông Tùng dùng điện thoại di động quay lại sự việc thì bị Linh giằng lấy điện thoại ném xuống đất và dùng tay chân đấm, đá nhiều cái vào mặt, đầu ông Tùng làm ông Tùng bị thương tích 02%.

Ngày 20/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Linh về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm k khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự và được VKSND thành phố Bắc Giang phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đang tiếp tục điều tra để xử lý hành vi của Vũ Văn Linh theo pháp luật.