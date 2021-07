Vợ chồng tiệm tạp hóa tử vong ở Hải Phòng: Dấu hiệu giết người?

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, hai vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở Hải Phòng tử vong trong vụ cháy, trên người nhiều vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây ra, luật sư Thơm cho rằng, đã có dấu hiệu tội phạm Giết người.

Tối ngày 26/7, thông tin vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa ở thôn An Bồ (xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) khiến hai vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San tử vong, Công an TP Hải Phòng cho biết, tại hiện trường xác định, trên người các nạn nhân có nhiều vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây ra.



Vụ việc cũng khiến hàng hóa, vật dụng cửa hàng tạp hóa và khu vực kho chứa hàng vật liệu xây dựng cháy hoàn toàn.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, vụ việc trên xảy ra rất thương tâm khi cả 2 vợ chồng già đã tử vong trong căn nhà bị cháy.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo luật sư Thơm, để xem xét sự việc có dấu hiệu tội phạm hay không chúng ta cần đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu cả 2 nạn nhân tử vong trên người có nhiều vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây ra. Nạn nhân tử vong là do tác động của hành vi có chủ ý sử dụng hung khí con dao mũi nhọn gây nên phù hợp với các vết đâm nghi do vật sắc nhọn.

Luật sư Thơm cho rằng, bước đầu xác định vụ việc 2 nạn nhân tử vong đã có dấu hiệu tội phạm Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo nhận định của luật sư Thơm, có thể hung thủ đã tìm hiểu về hoàn cảnh 2 vợ chồng già sống cùng nhau trong nhà kinh doanh buôn bán có điều kiện vật chất nên đã lên kế hoạch rạng sáng là thời điểm ngủ say, chuẩn bị hung khí để đột nhập để trộm cắp tài sản. Khi hung thủ đang thực hiện hành trộm cắp thì có thể bị gia chủ phát hiện nên đã sử dụng hung khí mang theo sát hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, hung thủ đã tạo hiện trường giả là vụ hỏa hoạn nhằm để che giấu hành vi phạm tội.

Xét hành vi của hung thủ đã xâm phạm đến khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh là tính mạng con người, quyền sở hữu tài sản đã cấu thành tội Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại các Điều 123, 168, 178 Bộ luật hình sự.

Đối với tội Giết người, hung thủ sẽ phải chịu trách nhiệm về các tình tiết định khung tăng nặng Giết nhiều người, để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác và có tính chất côn đồ.

Đối với tội Cướp tài sản, hung thủ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo tình tiết định khung sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 168 hoặc theo trị giá tài sản chiếm đoạt nếu từ 200 triệu đồng trở lên tương ứng với định khung hình phạt.

Đối với tội Hủy hoại tài sản, kết quả định giá tài sản bị cháy sẽ là căn cứ xử lý hung thủ tương ứng theo định khung hình phạt với với hậu quả thiệt hại gây ra.

Hành vi phạm tội của hung thủ là đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, không những đã tước đoạt tính mạng của nhiều người mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự địa phương và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, dù là đồng phạm cũng phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình về tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 2h10 rạng sáng ngày 26/7/2021, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo cháy, xảy ra vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa hộ ông Phạm Trung Nhỡ tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thời điểm xảy ra vụ cháy có hai vợ chồng ông Nhỡ ở bên trong nhà.

Công an huyện Vĩnh Bảo đã nhanh chóng, kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến đám cháy. Khi đến nơi đám cháy đang bao trùm toàn bộ tầng 1 khu vực bán hàng tạp hóa của nhà 2 tầng và toàn bộ kho bán đồ vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước.

Lực lượng Công an xã Dũng Tiến và quần chúng nhân dân đang phá cửa phía trước. Khi phá cửa phía trước và tiếp cận cửa phía sau nhà phát hiện 2 người đã chết tại tầng 1.

Đơn vị tiếp tục phun nước chữa cháy đến 4h5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan sang nhà dân liền kề.

Tại hiện trường xác định 2 người chết trong đám cháy tại tầng 1 khu vực bán hàng tạp hóa, được xác định vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ (sinh năm 1955) và bà Trịnh Thị San (sinh năm 1958) cùng trú tại địa chỉ trên. Trên người có nhiều vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Vụ cháy hỏng hoàn toàn hàng hóa, vật dụng cửa hàng tạp hóa và khu vực kho chứa hàng vật liệu xây dựng.

Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ vợ chồng chủ tiệm tạp hóa chết trong ngôi nhà cháy theo quy định.

