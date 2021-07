Tin nóng 26/7: Chia tay bạn trai, cô gái nhận "mưa dao"

Chia tay bạn trai, cô gái nhận "mưa dao": Ngột ngạt vì mối quan hệ ngoài hôn nhân, chị Lê Thị L. (SN 1998) muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, ở Thường Tín, Hà Nội) không đồng ý. Sau đó, Tùng đã đâm chết người tình bằng 22 nhát dao. Ngày 26/7, Tùng bị VKSND TP Hà Nội truy tố. Nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái 15 tuổi rồi quay lại clip "nóng": Quen nhau qua mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Huy (32 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhiều lần rủ bé gái 15 tuổi từ Hải Dương vào Đà Nẵng để quan hệ tình dục và quay lại cảnh "nóng". Ngày 26/7, Công an huyện Hải Châu cho biết, đang điều tra, làm rõ. Hỏa hoạn cửa hàng tạp hóa, 2 vợ chồng tử vong: Khoảng 1h30 ngày 26/7, tại cửa hàng tạp hóa của vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy. Khoảng 4h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, hậu quả khiến ông Nhỡ và bà San đã tử vong. Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại huyện Hải Hà, Quản Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện Hơ Mi Cáy (SN 2006, người Mông, trú huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đang đi bộ, vượt biên giới về Việt Nam. Do cáy bị nợ tiền công và không có sức lao động nên đã trốn về Việt Nam. Ngang nhiên tổ chức đá gà khi đang giãn cách xã hội: Ngày 26/7, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang xử lý nhóm người tụ tập đá gà bất chấp việc TP đang giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Tổ tuần tra đã giữ sáu người gồm ông Đỗ Hữu Tường và năm người khác cùng ngụ xã Hòa Phong để xử lý theo quy định của pháp luật. Gần 50 nam, nữ sử dụng chất ma túy trong quán karaoke: Ngày 26/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa đột kích quán Karaoke Bad boy ở huyện Bình Giang do Phạm Văn Nhân (SN 1988 ở cùng địa chỉ trên) làm chủ, phát hiện tại một số phòng hát có 48 người (26 nam, 22 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Bé 19 tháng tuổi tử vong sau khi uống nhầm dầu hỏa trong chai: Ngày 24/7, cháu bé 19 tháng tuổi tuổi ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An trong lúc đang chơi ở nhà thì uống nhầm dầu hỏa đựng trong chai. Người thân đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị tích cực, cháu đã tự̉ voṇg. Sự thật thông tin nhóm đối tượng hiếp dâm, vứt xác 3 cô gái xuống sông: Ngày 26/7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin trên trang mạng xã hội, đăng bài viết có tiêu đề "Khẩn cấp truy nã nhóm đối tượng hiếp dâm, giết hại rồi vứt xác 3 cô gái xuống sông Cầu Đúc" là giả mạo và hoàn toàn sai sự thật. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. >>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

