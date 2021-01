Video: Vi phạm giao thông còn dùng côn nhị khúc tấn công CSGT

Chiều 20/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP Hải Phòng vừa bàn giao một tài xế vi phạm giao thông còn chống đối người thi hành công vụ cho Công an quận Dương Kinh điều tra, xử lý.

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 20/1/2021, Tổ công tác - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt – CATP Hải Phòng phát hiện Lê Hoàng Sơn (SN 1987, trú tại số 37 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS: 15N1-252.56 theo hướng từ cầu Rào đi Đồ Sơn.

Khi qua ngã tư TL.353 - TL363, Sơn không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) nên Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Sơn không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy và quay lại dùng 1 chiếc côn nhị khúc vụt vào 2 cán bộ chiến sỹ Công an.

Tổ công tác đã khống chế Sơn đưa về Công an phường Hải Thành, quận Dương Kinh. Tại cơ quan Công an, kiểm tra nồng độ cồn Sơn cho kết quả 0,054mg/L khí thở.