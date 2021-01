Hà Nội: Ấm lòng bữa cơm giá 0 đồng giữa tiết trời giá rét

Theo đại diện Phòng PA03 – Công an TP Hà Nội, được sự đồng ý của Đảng uỷ và Ban chỉ huy phòng PA03, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên của đơn vị đã phối hợp cùng với nhóm từ thiện Hoa Chùm Ngây tiến hành phát 600 suất cơm và các nhu yếu phẩm như sữa, nước cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều. Đại diện cho nhóm cán bộ chiến sĩ tham gia buổi phát cơm từ thiện chia sẻ, những ngày cuối năm cả xã hội đang tất bật thực hiện những công việc còn lại để chuẩn bị đón Tết Tân Sửu thì vẫn có những gia đình đối diện với cuộc sống khó khăn khi mà có người thân nằm điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Những khó khăn mà những gia đình này phải đối diện là trùng điệp nên cán bộ chiến sĩ Phòng PA03 mong muốn có thể chia sẻ, kết nối yêu thương… Kinh phí tham gia trong buổi thiện nguyện được các cán bộ chiến sĩ của phòng PA03 tự động đóng góp. Cũng theo đại diện Phòng PA03 Công an TP Hà Nội thì ngoài hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện K thì giáp Tết âm lịch đơn vị sẽ tham gia chương trình “Tết không đồng” do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức. Tại buổi phát cơm thiện nguyện, đại diện nhóm thiện nguyện Hoa Chùm Ngây cho biết, rất cảm động với sự tham giacủa các cán bộ, chiến sĩ phòng PA03 Công an TP Hà Nội. Những suất cơm dù bé nhỏ nhưng thể hiện sự kết nối chia sẻ cộng đồng, xã hội luôn sẻ chia khó khăn với những ai gặp hoàn cảnh khó khăn. >>> Xem thêm video: "Nhà ăn không đồng" – Nơi ấm áp tình người. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long 1.

