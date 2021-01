Cháy ghe đánh bắt hải sản gần Côn Đảo, 4 thuyền viên mất tích

Ngày 20/1, trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, chiếc ghe do vợ chồng ông Bùi Văn Lặc (51 tuổi, ngụ ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước) làm chủ đã bị hoả hoạn trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 200 hải lý khiến 4(trong đó có 2 con ruột và người cháu của vợ chồng ông Lặc).

“Hiện tất cả 4 nạn nhân chưa được tìm thấy và công tác tìm kiếm vẫn đang được gia đình và cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện”, ông Tiến thông tin và cho biết chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân của các nạn nhân.

Người đàn ông sống sót trong số 3 thuyền viên kể lại giây phút kinh hoàng ghe cháy và hơn 30 giờ lênh đênh trên biển

Theo anh Thắm (một trong số các nạn nhân còn sống) kể lại: Khoảng 9h sáng ngày 10/1, trong lúc chiếc ghe do anh Bùi Đình Văn (23 tuổi, con trai chủ ghe, trên ghe có 7 thuyền viên) điều khiển neo lại để đánh cá thì liên tục bị sóng to. Bất ngờ một cơn sóng to làm chiếc ghe chao nghiêng khiến dầu trên ghe bị đổ và bốc cháy dữ dội.