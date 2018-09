“Vận đen” của nguyên GĐ Sở TN-MT TP.HCM vừa bị khởi tố vụ Vũ “nhôm”

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc.

Thông tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP.HCM liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”); khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bị can Đào Anh Kiệt,cùng 2 bị can là Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM và Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM khiến người dân TP.HCM khá bất ngờ.