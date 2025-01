Top địa phương có hộ gia đình sở hữu ôtô nhiều nhất Việt Nam

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 0 giờ 1/4/2024, tại Việt Nam có 9,0% hộ gia đình sử dụng ô tô (cao hơn khoảng 3,3 điểm phần trăm so với năm 2019 (5,7%). Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô ở thành thị là 13,3% và ở nông thôn là 6,2%.

Nếu tính chung cả thành thị và nông thôn thì các tỉnh thành có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô cao nhất là Quảng Ninh (17,7%), Thái Nguyên (17,4%), Vĩnh Phúc (17,1%), Đà Nẵng (15,8%) và Hà Nội (15%).

Theo kết quả điều tra năm 2019, các tỉnh thành có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô cao nhất thời điểm đó là TP Hà Nội (12%), TP Đà Nẵng (10,7%) và Thái Nguyên (10,3%). Như vậy, Quảng Ninh đã vượt qua cả Hà Nội, Đà Nẵng và Thái Nguyên để vươn lên dẫn đầu, trung bình cứ chưa đến 6 hộ gia đình (5,6) thì có 1 hộ có ô tô.

Trong khi đó, thống kê mới nhất cho thấy đến tháng 12/2024, top 3 tỉnh thành phố số lượng đăng ký xe ô tô mới nhiều nhất lần lượt thuộc về TP HCM, Hà Nội và Nghệ An.



Trong đó, Nghệ An gây bất ngờ khi tính đến ngày 15/12, toàn tỉnh có 18.064 ô tô đăng ký mới, tăng gần 3.000 xe so với năm 2023. Lũy kế đến nay, có 202.940 ô tô mang biển số tỉnh Nghệ An.



Trung bình mỗi ngày, Nghệ An có khoảng 100 - 110 xe ô tô đăng ký mới, trong đó 50 xe khu vực thành phố Vinh và 50- 60 xe tại các huyện, thị.