Chùm ảnh: Hàng nghìn người chen chân, đội mưa xem chọi trâu Đồ Sơn

Sáng 18/9, tại SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2018. Tham dự lễ hội năm nay có 16 “ông” trâu. Năm nay lễ hội chọi trâu có nhiều nét mới như Ban tổ chức không tổ chức vòng loại, không bán vé, mở cửa tự do cho người dân và du khách vào sân, công tác đảm bảo an toàn cho các chủ trâu và khách đến dự được siết chặt. Từ sáng sớm các ngả đường dẫn đến sân vận động Đồ Sơn đều nêm chật người. Do lượng khách đến quá đông nên từ sáng sớm dù chưa khai mạc, khi các khán đài đủ sức chứa, Ban tổ chức đã quyết định đóng các cửa ra vào và thực hiện lễ khai mạc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018. Để vào được sân, nhiều người phải leo trèo như thế này. Lực lượng chức năng đã ra ngăn cản để đảm bảo an toàn. Nhiều khán giả không thể vào sân xem các kháp đấu hấp dẫn. Họ bất lực khi cánh cửa sân vận động khép lại do lượng người vào sân đã quá đông. Trong sân nhiều người đội mưa xem các kháp đấu. Trong sân các "ông" trâu đang cống hiến những kháp đấu hấp dẫn... ... tạo nên sự phấn khích cho người xem. Nhưng ngoài sân, những "ông" trâu thua cuộc lập tức bị đem giết mổ. Với giá bán lên đến 2,5 triệu đồng/kg. Tất nhiên, đi kèm các gian hàng bán thịt trâu chọi là các cửa hàng bán rau, nhộn nhịp đông vui như chợ. PV Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh về các kháp đấu tại hội chọi trâu Đồ Sơn 2018.

