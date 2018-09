Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 7 bị can vì liên quan Vũ “Nhôm”

Chiều ngày 18/9, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm.

Quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP Hồ Chí Minh, ngày 18/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với các bị can:

Bị can Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Bị can Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Bị can Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Bị can Nguyễn Thanh Chương, sinh năm 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, ngày 18/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) tại TP Đà Nẵng.

Theo đó, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm:

Bị can Đào Tấn Bằng, sinh năm 1975, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Bị can Nguyễn Viết Vĩnh, sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm:

Bị can Nguyễn Văn Cán, sinh năm 1954, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng;

Bị can Phan Xuân Ít, sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.