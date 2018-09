Hiện trường tan hoang vụ cháy 19 ngôi nhà trên đường Đê La Thành

Ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày 18/9, lực lượng Công an vẫn phong tỏa khu vực hiện trường cháy 19 ngôi nhà trên đường Đê La Thành (quận Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Trước đó, vụ cháy xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 17/9. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa bốc cháy từ ngôi nhà 3 tầng gần Bệnh viện Nhi Trung ương và chỉ ít phút sau lan ra các nhà cùng dãy. Phải đến khuya cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Những ngôi nhà bị cháy trên đường Đê La Thành tan hoang. Nhiều vật dụng bên trong nhà gia chủ vẫn chưa thể đưa ra ngoài do Công an phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Cảnh đồ đạc lộn xộn bên trong một ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Đồ đạc, vật dụng bị xáo trộn nằm ngổn ngang. Những vật dụng bị cháy rơi vương vãi khắp trên vỉa hè. Hình ảnh phía sau dãy nhà bị cháy. Cửa kính của một trong số các ngôi nhà cháy vỡ tan. Những người dân sống xung quanh khu vực hiện trường vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ cháy. Trong sáng nay, nhiều người thân có con cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương lâm vào cảnh khốn khó hơn khi toàn bộ đồ đạc, tiền bạc ở trong khu nhà trọ bị cháy hết. Bà Nguyễn Thị Chính (quê ở TP Hải Phòng), là một trong những người thuê trọ bị cháy rụi hết toàn bộ đồ đạc, liên tục gạt nước mắt. Đoạn đường Đê La Thành, trước hiện trường vụ cháy xảy ra tình trạng ùn ứ trong sáng nay do người tham gia giao thông hiếu kỳ dừng lại xem. Người nhà bệnh nhân thẫn thờ đứng trước hiện trường vụ cháy.

