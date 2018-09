Vụ 7 người chết sau Lễ hội âm nhạc: Bóng cười bán ngay lối vào

(Kiến Thức) - Người tham gia sự kiện Lễ hội âm nhạc "Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon) tại Công viên nước Hồ Tây cho biết, bóng cười được những người đeo thẻ bán ngay tại lối vào.

Bóng cười bán ngay lối vào

Tại buổi họp báo công bố thông tin vụ 7 người chết sau Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, Công an TP Hà Nội cho biết, tất cả các nạn nhân đều rất trẻ và dương tính với ma túy. Tại hiện hiện trường phát hiện bóng cười (bóng bay được bơm khí nitrous oxide - N2O), và nhiều vật chất nghi là ma túy.

Hình ảnh bóng cười được bán tại đêm nhạc hội ở công viên nước Hồ Tây với giá 200 nghìn đồng/quả.

Trong diễn biến liên quan, trao đổi với báo chí, anh P.A (36 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), là một trong số những người đã tham dự đêm nhạc hội “Trip to the Moon” nhận định, khâu an ninh tại đêm nhạc hội rất kém.

P.A mô tả: "Chương trình chia ra 2 cửa ra vào, bảo vệ kiểm soát đồ hỏi có thuốc hay bật lửa gì không. Những người vào đêm nhạc hội trả lời không có thì có thể vào. Đặc biệt bình bơm bóng cười đặt ngay lối đi, bán trực tiếp cho khách với giá 200 nghìn đồng/quả. Nhân viên bơm bóng có đeo thẻ giống như thẻ của ban tổ chức."

Nhiều người đến tham dự lễ hội âm nhạc vào mua bóng cười.

Trả lời PV, Công ty luật Dương Gia (Hà Nội) phân tích: “Bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O. Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng”.

Phạt đến 10 triệu đồng nếu vi phạm

Theo Công ty luật Dương Gia, Điều 33 Hiến pháp 2013, quy định: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Ngành, nghề pháp luật cấm kinh doanh được thực hiện theo các Luật chuyên ngành, hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cấm kinh doanh bóng cười, do đó, mọi người có quyền mua bán, trao đổi loại hàng hóa này.

Tuy nhiên, theo quy định đây là loại khí có thể gây cháy, nổ, cần phải bảo quản theo quy định và việc kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Cụ thể, theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CPthì khí N2O thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Theo đó, việc kinh doanh bóng cười không bị pháp luật ngăn cấm nhưng cần đảm bảo các điều kiện theo quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc xử phạt hành vi kinh doanh bóng cười sẽ được xem xét trên 2 góc độ: Có đăng ký kinh doanh mặt hàng này hay không? Có đáp ứng đủ những yêu cầu của việc kinh doanh mặt hàng có điều kiện?

Tại Điều 5 Chương 2 Nghị định 163/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, hành vi vi phạm quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm bị phạt tiền từ 1 triệu đồng – 10 triệu đồng, tùy theo mức độ hành vi vi phạm.

Hít bóng cười có thể ung thư

Theo các chuyên gia, bác sĩ thì việc hít bóng cười sẽ bị ngộ độc, thậm chí có thể khiến người sử dụng bị ung thư hoặc gây ra các tình trạng rối loạn trong cơ thể.

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức - ĐH Y dược TP HCM cho biết, chất khí N2O sẽ khiến cho người hút vào có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười. Người sử dụng chỉ cần ngậm miệng vào đầu quả bóng hít khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên khoảng 4 đến 5 lần sẽ đều cười thả phanh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức - ĐH Y dược TP HCM cho hay, hít bóng cười gây nguy hại cho người dùng, nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ rất dễ đi đến sử dụng thuốc gây nghiện thật sự, thậm chí là sử dụng ma túy. Từ đó muốn tìm đến cảm giác “phê” mạnh hơn.

Trong BS. Lê Thị Tố Uyên - Bệnh viện Tâm thần Trung ương khẳng định: Chất N2O có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh khí N2O sẽ gây rối loạn tâm thần . Tuy nhiên, nếu dùng nhiều sẽ bị nhiễm độc và sẽ gây nghiện. Điều này sẽ ảnh hưởng tới yếu tố bệnh lý. Ban đầu nó có thể chỉ đơn thuần là một trò chơi nhưng nếu dùng nhiều, dùng lâu thì sẽ gây nghiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.