Xác minh Trưởng đồn Công an vào nhà nghỉ cùng vợ người khác

(Kiến Thức) - Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang làm rõ thông tin Trưởng đồn thuộc Công an huyện này vào nhà nghỉ với vợ người khác gây xôn xao dư luận.

Sáng ngày 18/9, trao đổi với PV Kiến Thức ông Phạm Dạnh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin Trưởng đồn công an vào nhà nghỉ với vợ người khác (thuộc Công an huyện Quốc Oai).



Hình ảnh người đàn ông được cho là Trưởng của một đồn Công an thuộc Công an huyện Quốc Oai vào nhà nghỉ với vợ người khác. Ảnh cắt từ video. “Tôi đã nắm được và đang cho giải trình, báo cáo, khi nào có kết quả sẽ thông tin với báo chí”, - ông Mạnh nói.

Trước đó vài ngày, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip với độ dài khoảng hơn 5 phút, ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ bị bắt quả tang trong nhà nghỉ khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung trong clip, người đàn ông bị bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng vợ người khác tên H.V.D, được cho là Trưởng đồn Công an số 16 (thuộc Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Nhà nghỉ xảy sự việc. Bên trong xe ô tô mà ông D., điều khiển vẫn còn mũ ngành Công an.

Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin của PV cho biết, sự việc trên xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn của một xã thuộc huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) vào ngày 14/9. Người phụ nữ xuất hiện trong clip tên H.T.T, bị chính chồng mình bắt quả tang ngoại tình .

Nguồn tin cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc lực lượng Công an xã cũng đã đến hiện trường tiến hành lập biên bản. Bước đầu cả hai người vào nhà nghỉ chỉ thừa nhận vào đây “nói chuyện”.

Hiện sự việc đang được làm rõ.