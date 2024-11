Tuyên Quang: Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường học

Sở Y tế Tuyên Quang vừa xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các trường học, cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Yên Sơn và Thành phố Tuyên Quang năm 2024. Hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Theo đó, Sở Y tế Tuyên Quang đã thành lập 1 đoàn kiểm tra và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiến hành kiểm tra đối với các Trường học, cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Kiểm tra hồ sơ, giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động phục vụ ăn uống của cơ sở, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ chế biến, ăn uống; điều kiện về kiến thức an toàn thực phẩm, sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong chế biến phục vụ cho học sinh.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh đối với một số thực phẩm có nguy cơ cao và các dụng cụ chứa đựng được sử dụng trong ăn uống tại bếp ăn tập thể.

Đoàn đã kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường trong công tác bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể.

Các trường học được kiểm tra đều thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong chế biến bữa ăn cho học sinh; kiểm soát tốt điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ chế biến, nấu nướng, ăn uống và thực hành vệ sinh cá nhân của người trực tiếp tham gia, chế biến; không để các thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ cung cấp vào trong các trường học làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh; nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc kiểm tra định kỳ an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống năm 2024, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường học trên địa bàn các huyện Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình.