Khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra, đêm 19/10/2024, Vũ Tuấn Anh (SN: 2006; HKTT: Vạn Phái, Phổ Yên, Thái Nguyên) gọi điện thoại rủ Nguyễn Văn Trung (SN: 2007; HKTT: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) đến Hồ Tây chơi. Trung đi xe máy đến quán nhà Tuấn Anh ở Phù Lỗ, Sóc Sơn thì gặp Nguyễn Văn Chiến (SN: 2006), Nguyễn Thành Chung (SN: 2005), cùng có HKTT tại Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến khu vực Hồ Tây.

7 đối tượng bị khởi tố.

Khoảng 2h ngày 19/10/2024, cả nhóm rủ nhau đi chơi tiếp ở Phổ Yên, Thái Nguyên rồi lấy dao phóng tự chế của Trung mang theo. Nhóm di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí, đi theo đường QL3, đến quảng trường thành phố Phổ Yên, gây mất an ninh trật tự.

Đến tối 21/10/2024, Nguyễn Anh Tuấn (SN: 2005, HKTT: Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) rủ Trung đi chơi bi-a. Trên đường đi, Trung gặp Nguyễn Văn Chiến, cũng đang đến nhà Tuấn. Sau đó các đối tượng đi đến quán bi-a ở Tiên Dược, Sóc Sơn thì gặp Trần Quốc Việt và Nguyễn Chí Thanh (cùng SN: 2007 và có HKTT tại Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội). Khoảng 21h cùng ngày, cả nhóm đã mang theo dao phóng , điều khiển xe máy di chuyển tốc độ cao ở các tuyến đường trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra, tiến hành triệu tập các đối tượng đến cơ quan Công an làm việc. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 29/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Việt, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Văn Chiến về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.