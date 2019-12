Từ Trung Quốc đến Việt Nam để tìm bạn đời, nam thanh niên bị lừa hơn 100 triệu đồng

Chiều 6/12, ông Đặng Văn Hưởng, Phó trưởng Công an xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của một nam thanh niên người Trung Quốc phản ánh bị bạn gái mới quen cùng người môi giới bỏ lại giữa đường khi dừng xe vào quán phở ăn sáng.

Ông Hưởng cho biết thêm: “Theo thanh niên này thì ở bên đó khó lấy vợ nên muốn sang Việt Nam tìm kiếm bạn đời. Có người giới thiệu là môi giới dẫn theo một phụ nữ phiên dịch cùng nhau đi gặp bạn gái mới quen. Họ đi xe ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội để gặp bố đẻ của nam thanh niên này.

Nam thanh niên bị người môi giới cùng bạn gái mới quen lừa mất 3.000 Nhân dân tệ cùng chiếc điện thoại.

"Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Vạn Điểm, Thường Tín nhóm người dừng xe trước cửa quán phở. Nhóm người trên lấy điện thoại của nam thanh niên chụp để ảnh. Người này sau đó sang đường để đi vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi đi vệ sinh quay lại thì tá hoả khi người môi giới cùng bạn gái đã nhanh chóng lên ô tô rời đi”, ông Hưởng thông tin.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên trên khai báo mất số tiền 3.000 Nhân dân tệ cùng điện thoại di động, tổng tài sản khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện nam thanh niên này vẫn đang ở trụ sở Công an xã Vạn Điểm. Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín sau khi nhận được tin cũng đã tiếp nhận báo cáo ban đầu để vào cuộc điều tra làm rõ về việc có lừa đảo hay không.

Điều nam thanh niên lo lắng nhất hiện tại chiếc điện thoại đã bị mất trong khi bố anh ta đợi trước đó ở Bến xe Mỹ Đình mong ngóng gặp con dâu. Hiện vụ việc nam thanh niên bị lừa hơn 100 triệu đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

