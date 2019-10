Hotgirl sinh viên Nghệ An môi giới mại dâm: Tiết lộ dàn “tú bà” cáo già giả ngây thơ

1. Vừa cưới, nữ sinh bị bắt quả tang môi giới mại dâm ngay trong nhà nghỉ mẹ chồng: Ngày 3/10, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1998). Có hộ khẩu thường trú tại khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại số nhà 111B đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh về hành vi “ Môi giới mại dâm”. Khoảng 13h ngày 24/9, Công an TP Vinh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2, số 111B, đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi. Qua đó, phát hiện tại phòng 103, có Nguyễn Văn H. (SN 1979) trú tại huyện Nam Đàn đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị H. (SN 1995) trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ tại quầy lễ tân gồm Trần Văn D. (SN 1989) trú tại huyện Nam Đàn và Trương Thị Th. (SN 1994) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 tại nhà nghỉ này. Các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho Trần Văn D. và Nguyễn Văn H.. Nguyễn Thị Lê đã đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 400.000 đồng là số tiền nhận của Trần Văn D. để môi giới việc mua bán dâm. 2. Má mì "hóa phép" gái bán dâm thành hoa khôi: Ngày 25/8, đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Cúc, 30 tuổi, Hà Nội, điều hành vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá. Cúc đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Má mì này chỉ nhận "đặt" qua điện thoại và không bao giờ gặp khách mua dâm. Cúc đưa ra giá 7-10 triệu đồng một lượt nếu phục vụ tại Hà Nội; giá đi khách ở tỉnh là 20 triệu đồng. Nếu khách có nhu cầu cần đi tour, Cúc thỏa thuận giá từ 3.000 USD đến 5.000 USD (trong vòng 3-5 ngày). Mọi chi phí đi lại của gái bán dâm, khách phải trả tiền thêm. Với mỗi khách hàng mới, chỉ cần đọc được "mật khẩu" là tên và số điện thoại của người mua dâm trước đó giới thiệu, Cúc sẵn sàng điều nhân viên đi phục vụ. Theo tài liệu, Cúc còn liên kết với một số má mì ở miền Nam để môi giới mại dâm. Khi "đối tác" cần nhân viên, Cúc điều từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ. 3. "Hot girl” 18 tuổi điều hành đường dây “gái gọi” cao cấp qua Zalo: Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại khối 9, phường Lê Lơi, TP Vinh) để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”. Hồ Thị Thúy Hằng điều hành đường dây gái gọi cao cấp gồm các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, không có việc làm nhưng lại có lối sống ăn chơi, đua đòi. Tất cả đều đang ở độ tuổi từ 18 - 25. Hằng cho các cô gái ăn mặc gợi cảm đăng hình lên zalo để "câu khách". Khách sẽ trả trung bình từ 2 triệu đồng/lần, những “hot girl”, giá từ 4 triệu đồng/lần. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, có sử dụng các loại ma túy. Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4 - 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Hằng còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên. 4. Hotgirl cầm đầu đường dây gái gọi gắn mác sinh viên: Ngày 16/10/2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết, đã bắt khẩn cấp “tú bà” Lê Thị Hà Phương (SN 1995, tạm trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) để điều tra, làm rõ hoạt động mua bán dâm. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Lê Thị Hà Phương là người đứng đầu đường dây chuyên cung cấp “gái gọi”, gái nhảy cao cấp phục vụ nhu cầu của khách làng chơi. Vốn là một cô gái xinh xắn từ gương mặt ưa nhìn đến vóc dáng gợi cảm, Phương đã sớm sa chân vào con đường cạm bẫy. Tại cơ quan điều tra, “má mì” 9x khai nhận đã tìm cách lôi kéo, rủ rê những cô gái ở độ tuổi 9x, 10x… có ngoại hình dễ nhìn để dễ dàng “gắn mác” sinh viên hoạt động trong đường dây của mình. Giá cả vì thế cũng tăng tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, khoảng 3 – 4 triệu đồng với khách đi “tàu nhanh”, còn đối với khách có nhu cầu đi qua đêm thì mức giá có thể lên đến 5-7 triệu đồng/người. Mức giá mỗi lần đi khách do Ph. tự thỏa thuận và nhận trực tiếp từ khách rồi cắt % tiền môi giới, còn lại trả cho nhân viên của mình trước hoặc sau cuộc vui. >>> Xem thêm video: Bắt "tú bà" 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Vừa cưới, nữ sinh bị bắt quả tang môi giới mại dâm ngay trong nhà nghỉ mẹ chồng: Ngày 3/10, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1998). Có hộ khẩu thường trú tại khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại số nhà 111B đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh về hành vi “ Môi giới mại dâm”. Khoảng 13h ngày 24/9, Công an TP Vinh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2, số 111B, đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi. Qua đó, phát hiện tại phòng 103, có Nguyễn Văn H. (SN 1979) trú tại huyện Nam Đàn đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị H. (SN 1995) trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ tại quầy lễ tân gồm Trần Văn D. (SN 1989) trú tại huyện Nam Đàn và Trương Thị Th. (SN 1994) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 tại nhà nghỉ này. Các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho Trần Văn D. và Nguyễn Văn H.. Nguyễn Thị Lê đã đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 400.000 đồng là số tiền nhận của Trần Văn D. để môi giới việc mua bán dâm. 2. Má mì "hóa phép" gái bán dâm thành hoa khôi: Ngày 25/8, đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Cúc, 30 tuổi, Hà Nội, điều hành vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá. Cúc đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Má mì này chỉ nhận "đặt" qua điện thoại và không bao giờ gặp khách mua dâm. Cúc đưa ra giá 7-10 triệu đồng một lượt nếu phục vụ tại Hà Nội; giá đi khách ở tỉnh là 20 triệu đồng. Nếu khách có nhu cầu cần đi tour, Cúc thỏa thuận giá từ 3.000 USD đến 5.000 USD (trong vòng 3-5 ngày). Mọi chi phí đi lại của gái bán dâm, khách phải trả tiền thêm. Với mỗi khách hàng mới, chỉ cần đọc được "mật khẩu" là tên và số điện thoại của người mua dâm trước đó giới thiệu, Cúc sẵn sàng điều nhân viên đi phục vụ. Theo tài liệu, Cúc còn liên kết với một số má mì ở miền Nam để môi giới mại dâm. Khi "đối tác" cần nhân viên, Cúc điều từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ. 3. "Hot girl” 18 tuổi điều hành đường dây “gái gọi” cao cấp qua Zalo: Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại khối 9, phường Lê Lơi, TP Vinh) để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”. Hồ Thị Thúy Hằng điều hành đường dây gái gọi cao cấp gồm các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, không có việc làm nhưng lại có lối sống ăn chơi, đua đòi. Tất cả đều đang ở độ tuổi từ 18 - 25. Hằng cho các cô gái ăn mặc gợi cảm đăng hình lên zalo để "câu khách". Khách sẽ trả trung bình từ 2 triệu đồng/lần, những “hot girl”, giá từ 4 triệu đồng/lần. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, có sử dụng các loại ma túy. Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4 - 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Hằng còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên. 4. Hotgirl cầm đầu đường dây gái gọi gắn mác sinh viên: Ngày 16/10/2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết, đã bắt khẩn cấp “tú bà” Lê Thị Hà Phương (SN 1995, tạm trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) để điều tra, làm rõ hoạt động mua bán dâm. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Lê Thị Hà Phương là người đứng đầu đường dây chuyên cung cấp “gái gọi”, gái nhảy cao cấp phục vụ nhu cầu của khách làng chơi. Vốn là một cô gái xinh xắn từ gương mặt ưa nhìn đến vóc dáng gợi cảm, Phương đã sớm sa chân vào con đường cạm bẫy. Tại cơ quan điều tra, “má mì” 9x khai nhận đã tìm cách lôi kéo, rủ rê những cô gái ở độ tuổi 9x, 10x… có ngoại hình dễ nhìn để dễ dàng “gắn mác” sinh viên hoạt động trong đường dây của mình. Giá cả vì thế cũng tăng tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, khoảng 3 – 4 triệu đồng với khách đi “tàu nhanh”, còn đối với khách có nhu cầu đi qua đêm thì mức giá có thể lên đến 5-7 triệu đồng/người. Mức giá mỗi lần đi khách do Ph. tự thỏa thuận và nhận trực tiếp từ khách rồi cắt % tiền môi giới, còn lại trả cho nhân viên của mình trước hoặc sau cuộc vui. >>> Xem thêm video: Bắt "tú bà" 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.