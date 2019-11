39 thi thể trong container: Lộ diện mối giới người Hà Tĩnh sang Anh

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng, triệu tập một số đối tượng liên quan điều tra vụ tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài. Danh tính các đối tượng môi giới dần lộ diện qua lời kể các gia đình người mất tích.

Liên quan đến quá trình điều tra đường dây tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, ngày 1/11, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng, tạm giữ, bắt khẩn cấp 1 đối tượng, triệu tập, ghi lời khai một số đối tượng liên quan.



Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật. Do vậy, thời điểm này cơ quan công an chưa công bố danh tính các đối tượng trên.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường xe container chứa 39 thi thể ở Khu công nghiệp Waterglade thuộc Grays, phía Đông London, Anh ngày 23/10/2019. Ảnh: AFP

Qua thông tin từ gia đình những người mất tích tại Hà Tĩnh cung cấp cho báo chí, bước đầu hé lộ những người môi giới, đưa người khác trốn đi nước ngoài tại tỉnh này. Cụ thể, theo lời ông Phạm Văn Thìn, bố ruột của em Phạm Thị Trà My (trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh – người được cho là mất tích tại Anh, nghi là nạn nhân vụ 39 thi thể trong container), xác nhận người đã lo thủ tục cho Trà My sang Anh là một người tên Tr. ở xã Thiên Lộc, cùng huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và gia đình ông Thìn đã đưa tiền cho mẹ vợ của Tr.

Cùng với đó, ông Võ Nhân Quế, bố của Võ Nhân Du - người mà gia đình nghi là một trong 39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh thông tin trên Tuổi trẻ, để được đi Anh, con trai ông đã tìm đường dây môi giới ở Hà Nội. Quá trình con trai đi Anh, ông Quế đã chuyển tiền vào tài khoản cho một người tên là N.D.C. Mới đây, sau khi xảy ra vụ việc tại Anh, có một người gọi điện thoại về cho vợ chồng ông nói về con trai của ông đi Anh có chuyện chẳng lành, tuy nhiên sau đó số điện thoại này không liên lạc được.

Liên quan vụ việc 39 người chết trong container ở Anh, ngày 2/11, Bộ Ngoại giao cho hay theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1/11, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

Thời điểm này, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Sáng cùng ngày, theo Tờ The Mirror của Anh trích lời Cảnh sát Essex cho biết, lực lượng cảnh sát của quốc gia này đang tích cực liên lạc với chính phủ Việt Nam để xác định danh tính của các nạn nhân. Phía Cảnh sát Anh cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều là người Việt Nam và phía Anh đang nỗ lực để xác định danh tính của tất cả các nạn nhân này".