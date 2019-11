Mánh khóe môi giới bán dâm qua Zalo 400k 1 lần của tú bà Vũng Tàu

Mới đây, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Thành (SN 1992, quê Phú Thọ) về tội môi giới và chứa mại dâm, Dương Vũ Cường (SN 2001, quê Đắk Lắk) về hành vi chứa mại dâm, Hán Thị Huyền (SN 1995, trú tại TP Vũng Tàu), Nguyễn Văn Phúc (SN 1996, trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú tại TP Vũng Tàu) và Bùi Thị Liên (SN 1997, quê Hà Nội) về hành vi môi giới bán dâm.

Theo điều tra của cơ quan Công an, cuối năm 2018, Huyền bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Zalo. Huyền mua số lượng lớn các sim Viettel đã được kích hoạt sẵn, sau đó dùng các sim này kích hoạt tài khoản Zalo rồi đưa cho Cường, Phúc và Hưng cùng nhiều đối tượng khác ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đối tượng Hán Thị Huyền.

Các đối tượng này sau khi nhận mã kích hoạt, sẽ lên Zalo tạo nikname với nội dung mời chào khách mua dâm như: “Em nhận đi khách qua số điện thoại 09xxx…”, “Em nhận đi khách với giá…”, “Thùy Linh 400k/giờ”… Đồng thời, các đối tượng trên dùng phần mềm NOX để tạo vị trí Zalo ảo tại TP Hồ Chí Minh, TP Vũng Tàu, TP Buôn Mê Thuột, TP Đà Nẵng, TP Nha Trang, TP Đà Lạt…

Bên cạnh đó, Huyền cũng cung cấp cho các đối tượng trên từ 2-3 số điện thoại di động tại tổng đài 0898.550… do Huyền và Liên trực nghe điện thoại. Mỗi điện thoại sẽ có ký hiệu riêng để các đối tượng phân biệt.

Khi khách có nhu cầu sử dụng “dịch vụ”, Liên sẽ báo lại cho Huyền để đối tượng liên hệ với gái bán dâm có sẵn, hoặc gái bán dâm trên mạng mà Huyền quen biết để điều đến các khách sạn được chọn sẵn tại Vũng Tàu, Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Yên. Sau đó, Huyền sẽ thông báo cho Liên chỉ dẫn khách tới các khách sạn trên để mua dâm.

Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ.

Trước đó, một vị khách nam là anh T.H.T do nhiều lần mua dâm qua Zalo và biết được số tổng đài để mua dâm nên anh T. dùng số điện thoại 0933... gọi vào số tổng đài 0898.550... do Liên trực tổng đài đề nghị cho 3 người mua dâm tại TP.Vũng Tàu. Liên hướng dẫn anh T. cùng bạn đến khách sạn H.G tại đường Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam do Thành làm chủ lấy phòng rồi sẽ điều gái bán dâm đến. Sau đó, Liên báo về cho Huyền biết. Huyền đồng ý và điều 3 gái bán dâm đến bán dâm cho khách.

Khi 3 cặp nam nữ đang say sưa “vui vẻ” tại khách sạn H.G thì bị lực lượng Công an phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu phối hợp trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh bắt quả tang.

Theo lời khai các đối tượng liên quan, giá mỗi lần bán dâm là 400 nghìn đồng. Trong đó, gái bán dâm nhận 200 nghìn đồng. Huyền nhận 200 nghìn đồng từ gái bán dâm bằng hình thức chuyển khoản. Huyền chi trả cho các đối tượng môi giới mại dâm qua Zalo 100 nghìn đồng, trả cho Liên 10 nghìn đồng/khách.

