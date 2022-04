Từ ngày 13/4, trẻ mầm non ở Hà Nội quay lại trường học

Chiều 8/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt giáo dục khác.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được Tờ trình số 917 ngày 8/4 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP Hà Nội thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình này; thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13/4.

UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo để hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

Đồng thời, giao UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non và học viên tại các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên đi học trở lại trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường, cơ sở giáo dục.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất. Thành phố hiện có 1145 cơ sở giáo dục mầm non với gần 600 000 trẻ theo học. UBND TP Hà Nôi cho phép thực hiện đưa trẻ mầm non đến trường trở lại bắt đầu từ ngày 13/4/2022 .

