TS Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Gia đình chỉ điểm bất thường nào?

(Kiến Thức) - Ngày 11/4, bà N.T.B, vợ của tiến sĩ – luật sư Bùi Quang Tín cho biết, vừa gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP HCM đề nghị khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ cái chết của chồng mình.

Ngay khi nghe hung tin chồng mình tử vong khi rơi từ lầu 14 chung cư, bà B. luôn nghi ngờ về cái chết của ông Tín, cho rằng có nhiều nghi vấn bất thường và uẩn khúc. Trong đơn gửi Cơ quan CSĐT và Viện KSND TP HCM, bà B. trình bày trước khi ông Bùi Quang Tín tử vong, ông bị nhiều sức ép từ phía ban lãnh đạo và các phòng ban nội bộ do có “lợi ích nhóm” và thường hay nhận được các tin nhắn đe dọa. Đồng thời, theo bà B., theo suy đoán ban đầu, nhiều người cho rằng chồng bà té ngã từ lầu 14 là hết sức phi lý, bất thường, có uẩn khúc và cần được làm rõ (?).

Trong đơn gửi Công an TP HCM, bà B. loại bỏ nghi vấn chồng tự tử vì công việc của ông đang rất tốt, gia đình hoà thuận, kinh tế ổn định. Việc ông Tín tử vong nghi rơi từ tầng 14 - nơi có căn hộ của ông Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế trường Đại học Ngân hàng TP HCM) cũng không phải do vô ý ngã, vì lan can ban công cao 1,4 m trong khi ông Tín cao 1,6 m. Bà Bích cho rằng cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc, nhất là các dấu vết tại hiện trường.

Chung cư và nơi phát hiện tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. Khi gia đình chứng kiến Công an huyện Nhà Bè khám nghiệm căn hộ của ông Dũng, thấy 2 điện thoại của ông Tín vẫn ở phòng khách, đôi dép ở trước cửa. "Đặt giả thuyết chồng tôi đi về, điện thoại có thể bỏ lại nhưng chắc chắn phải mang dép. Lời khai của ông Trung (Hiệu phó, người cuối cùng tiếp xúc ông Tín) là không phù hợp với hiện trường vụ án", bà B. nêu. Tại nơi ông Tín được phát hiện tử vong và cả trong căn hộ, cơ quan điều tra không thu giữ được mắt kính, hay mảnh kính vỡ của nạn nhân, trong khi ông Tín là người cận nặng, không bao giờ tháo kính. Chiếc ghế gãy phần dựa lưng đặt sát lan can ban công (hàng rào sắt) có dấu giày, dấu chân và "một đoạn tương đương thân người ở giữa trên thành lan can sắt đã sạch bụi, không có dấu tay". Theo bà B., nếu ông Tín tự tử phải bám vào thành lan can và để lại dấu tay, và tay chồng bà (lúc khám nghiệm tử thi) phải có bụi nhưng kết quả không ghi nhận. "Vậy anh Tín bám vào đâu để leo lên lan can gieo mình tự sát", đơn của bà B. nêu. Vị trí và tư thế ông Tín rơi xuống cũng được cho là bất thường, vì nạn nhân "nằm sát góc tường bên trái, phần đầu đập xuống trước, hai chân chổng lên trời, hai tay dang ngang đầu hình chữ U...". "Nếu chồng tôi tự sát thì thi thể phải nằm xa hơn chân tường, chân sẽ bị gãy và cơ thể phải nằm úp", bà B. nêu. Ngoài ra, đơn yêu cầu khởi tố vụ án cũng đề cập đến các nghi vấn trong lời khai của Viện trưởng Dũng và của Hiệu phó Trung; trước đó ông Tín phải chịu sức ép từ nhiều phía trong trường đại học, từng nhận tin nhắn đe doạ... Ngoài việc mong CQĐT và Viện KSND TP HCM nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, bà B. và gia đình vẫn đang lo sợ kẻ đứng sau gây ra cái chết cho chồng bà, ông Bùi Quang Tín, sẽ gây ra nguy hiểm cho bà cùng 2 đứa con nhỏ, vì vậy bà B. cũng kính mong CQĐT, Viện KSND TP HCM có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà cùng 2 con. Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4, ông Tín cùng một số người bạn đến một căn hộ ở tầng 14 chung cư New Saigon (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) chơi. Khoảng 17h30 cùng ngày, bảo vệ chung cư này nghe một tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra. Bảo vệ phát hiện một người đàn ông (sau này xác định là ông Bùi Quang Tín ) nằm bất động trên sàn bê tông, tử vong.