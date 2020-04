Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Viện trưởng ĐH Ngân hàng tổ chức “nhậu” giữa dịch COVID-19

Trong thời gian cách ly xã hội, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã tiến hành xử phạt nhiều trường hợp tụ tập đông người. Cụ thể, ngày 2/4, Công an huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã tham mưu với UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối Phan Văn Mạnh (SN 1988, chủ nhà hàng lẩu nướng 88, địa chỉ phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà) do đã có hành vi tổ chức tụ tập đông người ăn uống tại nhà hàng. Mức phạt là 7,5 triệu đồng về hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” theo điểm c, khoản 4, điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cũng đang xem xét xử phạt một nhóm khoảng 30 người đã tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly trên địa bàn huyện.

Ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các hành vi vi phạm như không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch…

Ngày 6/4, Bộ Công an đã có Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp nghiên cứu hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Văn bản số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020) để chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự, trong đó có tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người (Điều 295).

Do vậy, dư luận đề nghị cần phải xử lý nghiêm hành vi của ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM) và những cá nhân liên quan trong tổ chức “ăn nhậu”, tụ tập đông người, vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tín để xử lý theo quy định của pháp luật.