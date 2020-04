TS Bùi Quang Tín tử vong: Đình chỉ Hiệu trưởng và phó hiệu Đại học Ngân hàng

(Kiến Thức) - Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng Trung, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP HCM. Cùng ngày, trường ĐH Ngân hàng TP HCM cũng tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống COVID-19.

Thông tin mới nhất vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tử vong sau khi ngã từ tầng cao của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, quận Nhà Bè, TP HCM), ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ra 2 quyết định, tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TPHCM và ông Nguyễn Đức Trung, hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP HCM.



Hai lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng TP HCM bị đình chỉ 15 ngày để tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống COVID-19.

Tiến sĩ Tín và tòa nhà nơi xảy ra sự việc.

Cũng trong ngày 8/4, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Đoàn Thanh Hà cũng ra 5 các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ nhà trường gồm các ông: Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế (chủ tiệc); ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển thương hiệu; ông Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn Ứng, Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị.

5 cán bộ này cũng bị đình chỉ để tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống COVID-19.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM có mời 8 đồng nghiệp khác là các cán bộ công tác tại Đại học Ngân Hàng đến ăn trưa ở căn hộ tầng 14 chung cư New Sài Gòn ở huyện Nhà Bè, trong đó có ông Tín.

Những người có mặt gồm Hiệu trường Bùi Hữu Toàn, Hiệu phó Nguyễn Đức Trung, ông Lê Trung Nhân (Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế), ông Văn Năm (Phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng), ông Nguyễn Anh Vũ (Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu), ông Nguyên (giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh) và ông Phùng Văn Ứng (Phó trưởng khoa khoa lý luận chính trị).

Tại đây, 9 người đã uống 3 chai rượu mạnh và 12 chai bia. Sau đó, xảy ra sự việc ông Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong. Bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) đã đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng bà vì cho rằng có uẩn khúc. Theo lời bà Bích, chồng bà không có biểu hiện bất thường, sống lạc quan vui vẻ nên không thể có chuyện nhảy lầu tự tử.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo khẩn gửi Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người (trưa ngày 5/4/2020 theo báo cáo), xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Thông tin mới nhất về cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chiều 7/4, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) đã hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ việc lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tín sẽ được Công an TP HCM làm rõ trong thời gian tới.