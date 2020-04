Vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án, CA nói chưa nhận được

(Kiến Thức) - Sau khi chồng tử vong do rơi từ tầng 14 của chung cư, bà Bích viết đơn đơn gửi Công an TP HCM, Viện KSND TP HCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ “Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu từ vong” như đã thông tin, ngày 9/4 bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) là vợ của ông Bùi Quang Tín đã có đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Viện KSND TPHCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết của chồng mình.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Trong đơn yêu cầu, bà Bích dẫn giải 1 số mâu thuẫn trong lời khai của các bên có liên quan đến vụ việc của chồng mình, các nghi vấn từ việc chứng kiến khám nghiệm tử thi…

Bên cạnh đó, bà cho rằng chồng mình tử vong do rơi từ căn hộ tầng 14 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè là do người khác hãm hại.

Đồng thời, bà Bích cũng đã ký đơn mời 1 số luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn điều tra cho đến khi vụ án kết thúc.