Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân tiết lộ gì?

Ngày 7/4, Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp cùng Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu Đại học Ngân hàng TP HCM) rơi từ tầng 14 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 tử vong.

Phó hiệu trưởng Đại học Ngân hàng là người tiếp xúc cuối cùng với Tiến sĩ Tín

Qua điều tra, công an xác định trước lúc Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 tử vong thì ông ở trong căn hộ của anh Trần Việt Dũng (SN 1988, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng). Đồng thời, Tiến sĩ Tín cùng 8 người khác đã có 1 buổi ăn uống tại căn hộ tầng 14 chung cư này.

Phía công an đã làm việc với anh Dũng và 7 người là bạn bè, đồng nghiệp đang công tác tại Đại học Ngân hàng.

Trong những người này có ông Nguyễn Đức Trung (SN 1979, Phó hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP HCM) là người trò chuyện tiếp xúc cuối cùng với Tiến sĩ Bùi Quang Tín ở chính căn hộ này trước lúc ông Tín rơi xuống dưới tử vong.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Theo lời khai cũng như kết quả điều tra, khoảng 12h30 ngày 5/4, anh Dũng, ông Trung và Tiến sĩ Bùi Quang Tín cùng 6 người gồm: ông Lê Trung Nhân (Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế), ông Văn Năm (Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng), ông Nguyễn Anh Vũ (Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu), ông Nguyên (Giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh), ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng) và ông Phùng Văn Ứng (Phó trưởng khoa Lý luận chính trị) tổ chức ăn uống tại căn hộ tầng 14 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (hay còn gọi là khu căn hộ New Sài Gòn).

Trong lúc ăn uống, nhóm trò chuyện trao đổi một số chuyện liên quan tới vấn đề công việc và uống hết 1 chai Evan Wiliars thể tích 750ml, 1 chai X.O Brandy thể tích 700ml, 1 chai Chivas 12 thể tích 700 ml, 12 chai bia Tiger Crystal.

Đến 15h30 cùng ngày, nhóm kết thúc cuộc ăn uống và 1 số người ra về. Lúc này, trong căn hộ chỉ còn anh Dũng, ông Trung và Tiến sĩ Bùi Quang Tín chuyện trò với nhau.

Đến 17h cùng ngày, anh Dũng có hẹn với bạn nên cả nói ông Trung và Tiến sĩ Bùi Quang Tín ở lại căn hộ. Tại căn hộ ông Trung và Tiến sĩ Bùi Quang Tín tiếp tục nói chuyện.

Anh Dũng đi khỏi căn hộ 1 lúc thì nhận được điện thoại của ông Trung nên quay lại.

Anh Dũng về tới chung cư thì phát hiện bảo vệ cùng công an đang phong toả khu vực giếng trời để khám nghiệm cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín. Anh sau đó lên căn hộ gặp ông Trung.

Phó hiệu trưởng khai gì?

Theo khai báo ban đầu của ông Trung, sau khi anh Dũng ra ngoài căn hộ, ông cùng Tiến sĩ Bùi Quang Tín trò chuyện và nằm nghỉ ở ghế. Ít phút sau, Tiến sĩ Bùi Quang Tín đứng dậy ra về thì ông Trung khuyên nên nằm nghỉ để gọi người nhà tới đón.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Bùi Quang Tín nói tự về được. Sau đó, ông T. quay lại ghế nằm nghỉ.

Nơi Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Một lúc sau, ông Trung nghe tiếng động ở phía ngoài khu vực giếng trời nên ra kiểm tra. Do uống rượu bia và mắt bị cận nên ông Trung không nhìn thấy gì. Do nghi ngờ có chuyện nên ông Trung đã gọi cho anh Dũng quay về căn hộ.

Ông Trung cũng nói rõ là trong lúc đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh phát ra dưới căn hộ. Phó hiệu trưởng chạy ra nhìn xuống, nhưng do đã uống nhiều rượu bia và cận nên không thấy rõ. Do linh cảm chuyện chẳng lành nên ông Trung đã gọi điện nói chủ nhà là anh Dũng trở về.

Ông Trung khẳng định, ông và Tiến sĩ Bùi Quang Tín là bạn bè thân.

Còn bà Nguyễn Thanh Bích ((SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) - vợ của tiến sĩ Bùi Quang Tín cũng đã có buổi làm việc và tường trình sự việc với công an xung quanh cái chết của chồng. Trong buổi làm việc, bà Bích nghi ngờ về cái chết của chồng. Đồng thời, bà Bích cho rằng cái chết của chồng mình là án mạng.

Đại diện chung cư nơi xảy ra vụ việc nói gì?

Ông Phạm Minh Huấn (Trưởng Ban quản lý khu căn hộ New Sài Gòn, huyện Nhà Bè) cho hay, khoảng 17h30 ngày 5/4, bảo vệ của căn hộ nghe tiếng động phát ra từ tầng trệt (khu vực giếng trời sảnh D2).

Lúc này, bảo vệ cùng người dân chạy ra thì phát hiện Tiến sĩ Bùi Quang Tín đang nằm bất động thương tích nặng và đã tử vong.

Công an có mặt tiến hành phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Trưởng ban quản lý khu căn hộ cho biết, nạn nhân là bạn của 1 cư dân trong căn hộ và được bảo lãnh có ghi chép khi tới khu vực khu căn hộ này.

Ông Huấn cho hay, khu căn hộ có camera an ninh nên phía đơn vị cung cấp thông tin cho công an để phục vụ việc điều tra. Ông Huấn khẳng định lan can chung cư nơi ông Tín bị phát hiện rơi lầu cao khoảng 1,2m. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư này.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Như đã thông tin, chiều 5/4, ông Bùi Quang Tín nằm bất động tử vong dưới khu căn hộ này nên báo công an. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Nhà Bè đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ.

Ông Bùi Quang Tín hiện là luật sư, tiến sĩ, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; Thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; Thành viên đoàn Luật sư TP HCM.

Tiến sĩ Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý.

Ông đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý.