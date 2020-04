Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Công an phong toả, dựng lại hiện trường

Trưa 10/4, Công an TPHCM cùng Viện KSND TPHCM đã tiến hành phong toả khám nghiệm hiện trường khu vực căn hộ, khu vực giếng trời sảnh D2 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong gây xôn xao dư luận.

Theo đó, toàn bộ khu vực nơi hiện trường ông Tín rơi lầu bị phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ban quản lý chung cư New Sài Gòn xác nhận công an đang khám nghiệm lại hiện trường và phía chung cư vẫn đang phối hợp để cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

Trước đó, Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất hồ sơ điều tra ban đầu, chuyển giao cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Ngày 9/4 bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) là vợ của ông Bùi Quang Tín đã có đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Viện KSND TPHCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết của chồng mình.

Trong đơn yêu cầu, bà Bích dẫn giải 1 số mâu thuẫn trong lời khai của các bên có liên quan đến vụ việc của chồng mình, các nghi vấn từ việc chứng kiến khám nghiệm tử thi…

Bên cạnh đó, bà cho rằng chồng mình tử vong do rơi từ căn hộ tầng 14 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè là do người khác hãm hại.

Đồng thời, bà Bích cũng đã ký đơn mời 1 số luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn điều tra cho đến khi vụ án kết thúc.

Liên quan vụ việc, tối 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM) và ông Nguyễn Đức Trung (hiệu phó) trong 15 ngày.

Đồng thời, NHNN giao cho Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đình chỉ những cán bộ khác để kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm quy định cách ly phòng dịch COVID-19.

Các viên chức quản lý bị tạm đình chỉ là ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế (chủ tiệc); ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển thương hiệu; ông Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn Ứng, Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị để tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về việc cách ly, phòng chống COVID-19.

Trong thời gian đình chỉ công tác hiệu trưởng, Thống đốc NHNN giao cho một phó hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường.

Trước đó, ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế ĐH Ngân hàng TP.HCM) mời 8 cán bộ cùng trường đến căn hộ của mình ở tầng 14 khu chung cư New Sài Gòn dùng cơm.

Những người tham gia bao gồm: ông Bùi Hữu Toàn, ông Nguyễn Đức Trung, ông Lê Trung Nhân (Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế), ông Văn Năm (Phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng), ông Nguyễn Anh Vũ (Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu), ông Nguyên (giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh) và ông Phùng Văn Ứng (Phó trưởng khoa khoa lý luận chính trị) và ông Bùi Quang Tín (giảng viên khoa quản trị kinh doanh).

Theo bản tường trình, những người này đã uống 3 chai rượu và 12 chai bia. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, một số người lần lượt ra về và được ông Dũng dẫn xuống tầng trệt. Đến 17h, ông Dũng ra ngoài gặp bạn, trong phòng chỉ còn lại ông Tín và ông Trung.

Tới 17h15, ông Tín muốn đi về nhà nhưng ông Trung khuyên ở lại nghỉ vì có uống rượu bia. Nhưng ông Tín nói tự đi về, sau đó mở cửa căn hộ và đi ra hành lang. Đến khoảng 17h30 thì xảy ra sự vụ việc.

