Truy tìm người đàn ông chiếm đoạt ô tô ở Sân bay Nội Bài

Ngày 23/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Thành Công (SN 1984, HKTT: TDP Tân Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Thành Công.

Theo đơn trình báo, đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato BKS 30G-386.95 vào ngày 5/7/2023 tại Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Quá trình xác minh, hiện chưa rõ đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an huyện Sóc Sơn quyết định truy tìm đối tượng trên.

Cơ quan Công an cho biết, ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Công an huyện Sóc Sơn (SĐT: 0966108450), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.