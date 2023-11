Chủ tịch Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ, các ngân hàng có liên đới?

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.

Trong vụ án này, bị can Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông qua bị can Đỗ Hoàng Việt (con trai Đỗ Anh Dũng); bị can Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho Đỗ Anh Dũng; các bị can còn lại là những người đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Bị can Đỗ Anh Dũng trước khi bị bắt.

Đối với các cá nhân thuộc các công ty liên quan, Viện KSND tối cao cho rằng, các cá nhân liên quan tại 5 công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý, đăng ký trái phiếu, gồm: (Công ty CP Chứng khoán An Bình, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, Công ty CP Chứng khoán Everest, (Công ty CP Chứng khoán Agribank và (Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông, các công ty chứng khoán đã căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và các biểu mẫu và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Các công ty chứng khoán đã thực hiện tư vấn đúng theo quy định pháp luật về tư vấn phát hành trái phiếu.

Tuy nhiên, trong hồ sơ phát hành còn có những thiếu sót nhất định như: Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán, phát hành trái phiếu; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát về hồ sơ chào bán trái phiếu; phương án phát hành chưa đầy đủ thông tin ..., các thiếu sót này là sai sót về mặt hành chính, không vi phạm vào các quy định về điều kiện chào bán trái phiếu, quy định tại Điều 9 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Các vi phạm này cũng đã được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, Cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự là phù hợp.

Đối với các Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, gồm: (Trần Thị Linh và Nguyễn Thị Nguyên Nhung có hành vi ký các báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty Soleil năm 2020, quá trình kiểm toán không thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên Linh và Nhung thực hiện nhiệm vụ do Bùi Thị Ngọc Lân giao, không bàn bạc thông đồng với các bị can tại Tân Hoàng Minh, không biết rõ mục đích kiểm toán là để phát hành trái phiếu. Do vậy, Cơ quan điều tra vận dụng quy định khoản 2 Điều 8 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không xử lý trách nhiệm hình sự nhưng kiến nghị xử lý hành chính là phù hợp.

Đối với các đối tượng tại các công ty thẩm định giá (Công ty Thẩm định giá Ecomax, gồm: Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc và Đặng Quốc Hoàng, Thẩm định viên; Công ty Định giá VAA, gồm: Nguyễn Văn Tùng, Tổng Giám đốc; Hoàng Văn Hòa, Thẩm định viên; Công ty Thẩm định giá Thành Đô, gồm: Nguyễn Minh Tâm, Tổng Giám đốc và Nguyễn Đình Phong, Thẩm định viên, Công ty CPA Hà Nội, gồm Phạm Mạnh Viện, Phó Tổng Giám đốc và Đoàn Thị Hải Oanh, Thẩm định viên.

Kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các đối tượng này có sự bàn bạc, thông đồng từ trước về giá trị từng tài sản; các công ty thẩm định giá không biết hành vi lập khống phương án phát hành, chạy dòng tiền trái phiếu khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can tại Tân Hoàng Minh; trong báo cáo và chứng thư thẩm định giá, các công ty thẩm định giá có nêu một số giả định, điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định. Cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nên kiến nghị xử lý hành chính là phù hợp.

Đối với trách nhiệm của các cá nhân tại Ngân hàng VietinBank (Chi nhánh Tây Thăng Long), Ngân hàng SHB (Trung tâm Kinh doanh) và Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh Thanh Xuân đã tham gia ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm và tài khoản trái phiếu với 3 Công ty phát hành: Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Giấy phép hoạt động của 3 ngân hàng và chi nhánh nêu trên được phép cung cấp các dịch vụ này. Kết quả điều tra xác định, các ngân hàng này không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành để phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, do vậy Cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự là phù hợp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo thủ đoạn hack Facebook để chiếm đoạt tài sản: